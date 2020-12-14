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  4. Ankara- Sivas arası 2 saate düşüyor! Projede sona yaklaşıldı

Ankara- Sivas arası 2 saate düşüyor! Projede sona yaklaşıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2020 14:55 | Son Güncelleme

Ankara-Sivas arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise 55 dakikaya düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

Ankara- Sivas arası 2 saate düşüyor! Projede sona yaklaşıldı

2008 yılında inşasına başlanan Ankara- Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

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Yüksek Hızlı Tren hattı güzergahı boyunca yolcuların hizmetine sunulacak olan istasyonlarda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Tarihi Tren Garı yanına yapılan Hızlı Tren İstasyonu inşaatını ve çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Vali Ayhan çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

KAYNAK:İHA


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yıllardır sadece haber olarak duyuyoruz
Bu durumda hızlı tren saatte 220 km hızla gidiyor olmalı. Doğru mu???
TEMELCE: GÖÇ HIZLANIR... KAFAYA BAK YAA
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