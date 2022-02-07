Anketten elektrik faturası çıktı! Bir numaralı sorun...

Araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü araştırmasına göre vatandaşların yüzde 55'i elektrik giderlerinin kendilerini çok zorladığını belirtti. Her 10 kişiden 9’u için de ekonomi en önemli problem.

Araştırmada elektrik giderlerinin yanı sıra vatandaşları zorlayan diğer gider kalemleri giyim, doğalgaz, ev temizlik ve gıda ürünleri olarak öne çıkıyor. Ancak genel olarak bakıldığında aslında her türlü gider kaleminin bireyleri zorladığı görülüyor.

MARKET SEPETLERİ HAFİFLEŞİYOR

Vatandaşların market alışveriş alışkanlıklarının da ölçüldüğü ankette dikkat çeken sepet detayı öne çıktı. Bireylerin yüzde 66’sı market alışverişlerinde asgari ihtiyaçlarını karşılamaya ve gerekirse bazı kategorilerden vazgeçerek harcamalarını minimumda tutmaya çalışırken yüzde 24’ü de tükettikleri ürünleri daha ucuza mal etmenin yollarını arıyor.

“DAHA KÖTÜ OLACAK”

Bireylerin yüzde 54’ü son 12 ay içinde hane gelirlerinin azaldığını belirtilen raporda önümüzdeki bir kaç ay içindeki kendi kişisel ekonomilerine yönelik beklentileri de olumlu değil. Önümüzdeki birkaç ay içinde kişisel ekonomilerin daha da kötü olacağını belirtenlerin de oranı yüzde 57. Geleceğe yönelik kişisel ekonomilerinin daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 6.

EKONOMİ TOPLUMUN EN ÖNEMLİ SORUNU

Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun iyi olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 81 olarak karşımıza çıkarken raporda ekonominin iyi olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 3.

Haziran 2021 tarihinden itibaren ekonominin en önemli sorun olarak belirtilme oranı Salgının önüne geçmişti. Bugüne gelindiğinde ise artık her 10 kişiden 9’u için ekonomi en önemli problem. Salgındaki hızlı bulaş ya da vaka sayılarındaki artış bile koronavirüs salgının önemli bir sorun olarak görülmesine neden olmuyor. Bireylerin sadece yüzde 5’i salgının en önemli sorun olduğunu düşünüyor.



