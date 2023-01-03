ANLIK ALTIN FİYATLARI: 3 Ocak 2023 ALTIN BİLEZİK alış satış fiyatı! 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor. Ynei yılın ilk haftasında altın fiyatlarında bir yükseliş seyri yaşanıyor. 3 Ocak 2023 Salı günü itibariyle gram altın 1.107 liradan işlem görüyor. Peki, 3 Ocak 2023 ALTIN BİLEZİK alış satış fiyatı ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar, kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

**3 OCAK 2023 ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 618,80 TL'den alınıyor ve 744,56 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 807,79 TL iken satışı ise 807,91 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.019,78 TL'den alınırken 1.085,66 TL'den satılıyor.



