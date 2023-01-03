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ANLIK ALTIN FİYATLARI: 3 Ocak 2023 ALTIN BİLEZİK alış satış fiyatı! 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

03.01.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılının ilk haftasında altın fiyatları güne yükselişle başlamaya devam ediyor. Yeni yılda altın alıp satacak olan vatandaşlar anlık altın fiyatlarını araştırıyorlar. Peki, 3 Ocak 2023 ALTIN BİLEZİK alış satış fiyatı ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatı kaç TL? İşte son dakika ve anlık altın fiyatları...

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 3 Ocak 2023 ALTIN BİLEZİK alış satış fiyatı! 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor. Ynei yılın ilk haftasında altın fiyatlarında bir yükseliş seyri yaşanıyor. 3 Ocak 2023 Salı günü itibariyle gram altın 1.107 liradan işlem görüyor. Peki, 3 Ocak 2023 ALTIN BİLEZİK alış satış fiyatı ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar, kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

**3 OCAK 2023 ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?

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**ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

altın bilezik fiyatları

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
14 ayar altın bilezik 618,80 TL'den alınıyor ve 744,56 TL'den satılıyor.

ALTIN BİLEZİK

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
18 ayar altın bileziğin alışı 807,79 TL iken satışı ise 807,91 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK2

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar altın bilezik 1.019,78 TL'den alınırken 1.085,66 TL'den satılıyor.

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