Anne ve babalara müjde! Devletten çocuk başına 600 TL'ye varan destek ödemesi...

Çocuk sahibi olanlara devlet aracılığıyla verilen yardımların sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üzerinden verilen çocuk parası yardımı ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili fonu aracılığıyla karşılanır. Bu nedenle doğum parası yardımından yararlanmak isteyenlerin ilgili bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Çocuk parası ödeneğini almak isteyen vatandaşlar sosyal yardımın kapsamı ve detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında verilen doğum yardımı tek seferlik olarak yapılan ve geri ödeme talep edilmeyen bir sosyal yardımdır. Doğum yardımı genellikle annelere yapılır ve annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre belirlenmektedir. Peki çocuk parası nasıl alınır? Şartları nelerdir? Ne kadardır? İşte doğum yardımına dair merak edilen detaylar...

DOĞUM YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Halk arasında çocuk parası olarak bilinen doğum yardımı, Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine verilmektedir. Anne veya babanın ikisinin ya da bir tanesinin Türk vatandaşı/mavi kart sahibi olması yeterlidir.

Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı olarak gerçekleşmesi şarttır. Bu tarihten önce gerçekleşen doğumlar için ödeme yapılmaz.

Doğum yardımından yararlanmak için doğum tarihinden itibaren 5 yıllık süre verilmiştir. 5 yıllık sürenin dolması durumunda doğum yardımı hakkı düşer.