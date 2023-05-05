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Anneler ofise döndü, bakıcı sorunu patlak verdi: 3 asgari ücrete denk geliyor! Yerli bakıcılar ise...

05.05.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin sona ermesiyle en büyük hareketliliği yaşayan sektörlerden biri bakıcılık oldu. Döviz kurunun artışı yabancı bakıcıların talep ettiği fiyatları yükseltti. Yabancı dadı maaşını karşılayamayan aileler yerli bakıcılara yönelse de arayışları sonuç vermedi. Zira yerli bakıcı da bulunamıyor. Yatılı çalışmayı kabul eden yerli bakıcıların talep ettiği ücret de ailelerin arayışına çare olmadı.

Anneler ofise döndü, bakıcı sorunu patlak verdi: 3 asgari ücrete denk geliyor! Yerli bakıcılar ise...

Annelerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan bakıcı bulma sorununda uçuk fiyatlar ailelerin işini yokuşa sürdü. Talep edilen ücretler 3 asgari ücret tutarına denk geliyor. Sektör yetkilileri Türk bakıcıların da talep ettikleri maaşın arttığını açıkladı.

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MAAŞLAR 1000 DOLARI BULDU

Çalışan annelerin birçoğu pandemi sonrası ofise döndü, böylelikle bakıcı sorunu patlak verdi. Sektör hareketlenirken döviz kuru da günden güne artıyor. Türkiye'deki yabancı dadıların talep ettiği ücret miktarı 1000 dolara dek yükseldi.

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"FİLİPİNLİ BAKICILARIN TALEBİ ÇOK YÜKSEK GELMEYE BAŞLADI"

Bakıcı taleplerinde artış yaşandığına değinen İstanbul Özel İstihdam Büroları Derneği Yetkilisi Damla Özgürbüz, HaberTürk'e
yaptığı açıklamada "Filipinli adayların talep ettiği ücretler ailelere çok yüksek gelmeye başladı. Aile bunu ödeyemeyeceği için mağdur oluyor. Bütçesine, istediği kritere göre farklı uyruklara yönlendirebiliyoruz" diye konuştu.

17 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Çalışan aileler yabancı bakıcıların talep ettiği uçuk fiyatlar nedeniyle yerli bakıcılara yönese de Türk bakıcıların birçoğu yatılı çalışmayı kabul etmiyor. Kabul edenlerin maaşları ise yabancı dadı maaşlarıyla yarışacak hale geldi.

Türk bakıcıların maaş taleplerinin de asgari ücreti geçtiğinden söz eden Özgürbüz, "Maaş talepleri 17 bin TL'den başlıyor. Gündüzlü olarak çalışanların maaş talepleri minimum 13 bin TL'den başlıyor" diyerek sektör ortalamasını açıkladı.

Fiyatların yüksekliğinden dolayı çalışan ebeveynlerin çocuklarına bakım için aile büyükleri yardıma koşuyor.

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Bakıcı Dadı

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