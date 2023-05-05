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Geceliğine 23 bin 500 TL veriyorlar! Nedeni camdan bakıldığında anlaşılıyor... Yoğun talep var '24 saatliğine...'

05.05.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki ev kiraları herkesin gündeminde. Ancak öyle evler var ki bir gecelik konaklama için 23 bin 500 TL ödeniyor. Belirli semtlerde bulunan ve eşsiz bir İstanbul manzarası sunan o evler, tadilata sokularak günübirlik şekilde kiraya veriliyor. Özellikle Arap ve Rus turistler tarafından ilgi gören evlerin ortalama gecelik konaklama fiyatlarının 5 bin TL'den başladığı belirtiliyor. Evlerin içindeyse yok yok. Ancak en önemli özellikleri camlarından bakıldığında karşılaşılan manzaraları.

Geceliğine 23 bin 500 TL veriyorlar! Nedeni camdan bakıldığında anlaşılıyor... Yoğun talep var '24 saatliğine...'

Galata, Beykoz, Cihangir gibi eşsiz İstanbul manzarasına sahip evler, tadilata sokulup günübirlik kiraya veriliyor. O manzarayı gören özellikle turistler tek geceliğine de olsa İstanbul masalı yaşıyor. Yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği evlerin fiyatları 5 bin TL'den başlarken bir tanesinin gecelik fiyatının 23 bin 500 TL olduğu da aktarıldı.

5 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Kanal D'yer alan habere göre; o evlerde eşsiz bir manzara ve adeta oteli andıran Türk hamamı da bulunuyor. Beykoz, Galata, Cihangir gibi yerlerde bulunan evlerde bir gecelik konaklama fiyatı dikkat çekiyor. Günlük kiralama sistemiyle İstanbul'un adeta ayakların altına serildiği o evlerde bir gecelik konaklamanın bedelinin 5 bin TL'den başladığı belirtildi.

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BİR GECE İÇİN 23 BİN 500 TL ÖDÜYORLAR

Ancak haberde gezilen bir evin gecelik fiyatının 23 bin 500 TL olduğu aktarıldı. Sebebi ise evin sahip olduğu manzara.

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"24 SAATLİĞİNE İSTANBUL'U YAŞIYORSUNUZ"

Gayrimenkul uzmanı Evrim Başaran "24 saatliğine İstanbul'u yaşıyorsunuz. Doğum günü partisi, söz olabilir, nişan olabilir. 24 saatliğine kapattıklarında hem o konforu yaşıyorlar, hem güzel fotoğraflar, videolar, görseller ortaya çıkıyor" dedi.

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ARAPLAR VE RUSLAR TERCİH EDİYOR

Bazı evlerin turistlerin gözdesi olduğu ifade edildi. Haberde gezilen bir köşk de onlardan bir tanesi. Nedeninin mimarisindeki altın varak kaplamaların da olabileceği aktarılırken o evi bir numarada Arapların, iki numarada Rusların tercih ettiği belirtildi.

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Gayrimenkul uzmanı Evrim Başaran, "Özellikle Araplar otellerde çok rahat edemezler" dedi.

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Bazı evlerin gezerken şaşırttığı aktarılırken, özellikle bir evde jakuziden Türk hamamına her şeyin mevcut olduğu aktarıldı.

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