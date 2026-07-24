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Annelere erken emeklilik fırsatı! İşte doğum borçlanmasının şartları

Doğum borçlanmasıyla anneler eksik primlerini tamamlarken, belirli şartlarda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına girme fırsatı yakalıyor. Uygulama, iki yıllık borçlanmada yaklaşık 103 bin 54 liralık maliyet avantajı sunuyor.

Annelere erken emeklilik fırsatı! İşte doğum borçlanmasının şartları
Aleyna Türkmen

Çalışma hayatındaki kadınların emeklilik sürecini kolaylaştıran doğum borçlanması uygulaması, hem prim günlerini tamamlama hem de belirli şartların sağlanması halinde daha erken emekli olma imkanı sunuyor. Özellikle diğer borçlanma türlerine göre daha düşük maliyetle yapılabilmesi, bu uygulamayı anneler açısından avantajlı hale getiriyor.

Doğum borçlanmasında iki yıllık prim kazanımı için ödenecek tutarın diğer borçlanma yöntemlerine göre yaklaşık 103 bin 54 lira daha düşük olması dikkat çekiyor. Bu avantaj, emeklilik planı yapan kadınlar için önemli bir fırsat oluşturuyor.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR VE KİMLER YARARLANABİLİR?

Doğum borçlanması, sigorta başlangıcından sonra çocuk sahibi olan kadınlara tanınan bir hak olarak uygulanıyor. Bu sistem sayesinde anneler, her çocuk için en fazla 720 gün, yani 2 yıllık prim süresini sonradan satın alabiliyor. Kazanılan bu primler emeklilik hesabına eklenerek eksik günlerin tamamlanmasına katkı sağlıyor.

Bu haktan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki kadın sigortalılar yararlanabiliyor. Aynı zamanda isteğe bağlı sigorta primi ödeyen Bağ-Kur'lu kadınlar da doğum borçlanması yapabiliyor. Uygulamanın temel şartlarından biri ise doğumun, annenin ilk sigortalılık tarihinden sonra gerçekleşmiş olması. Bununla birlikte staj döneminden sonra doğum yapan kadınlar için de özel bir istisna uygulanıyor.

BORÇLANMA ŞARTLARI VE EYT'YE ETKİSİ

Doğum borçlanmasının yapılacağı dönemde annenin çalışmamış ve adına uzun vadeli sigorta primi yatırılmamış olması gerekiyor. Çalışılan ya da prim ödenen süreler borçlanma kapsamına alınmıyor.

Öte yandan staj başlangıcı ile normal sigorta başlangıcı arasında doğum yapan kadınlar açısından bu uygulama önemli bir avantaj sağlayabiliyor. Borçlanma yapıldığında sigorta başlangıç tarihi, borçlanılan süre kadar geriye çekilebiliyor. Özellikle sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 ve sonrasında olan kadınlar, başlangıç tarihlerini 8 Eylül 1999 öncesine taşıyabilmeleri halinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına girme fırsatı yakalayabiliyor.

HER ÇOCUK İÇİN 720 GÜN, ÜÇ ÇOCUKTA 2 BİN 160 GÜN

Sistem kapsamında her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim satın alınabiliyor. Bu hak, doğumdan sonraki iki yıllık dönemde çalışılmamış süreler için kullanılabiliyor.

Doğum borçlanması en fazla 3 çocuk için uygulanabiliyor. Böylece anneler toplam 2 bin 160 gün, yani 6 yıllık prim kazanma hakkına sahip oluyor. Ancak bunun için doğum sonrası iki yıllık dönemde fiilen çalışılmamış ve prim ödenmemiş olması gerekiyor. İsteyen anneler ise yalnızca ihtiyaç duydukları gün kadar borçlanma yaparak 720 günlük üst sınırın altında da işlem gerçekleştirebiliyor.

BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Borçlanmadan yararlanabilmek için doğumdan önce sigorta tescilinin yapılmış ve adınıza en az 1 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.

Ayrıca borçlanmaya konu edilen çocuğun sağ doğmuş olması şartı aranıyor. Eğer çocuk doğumdan sonra hayatını kaybederse yalnızca vefat tarihine kadar geçen süre borçlanılabiliyor.

EVLAT EDİNEN VE ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE ÖZEL DÜZENLEME

Doğum borçlanması yalnızca biyolojik anneleri kapsamıyor. 2 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen sigortalı kadınlar da bu haktan yararlanabiliyor. Aynı çocuk için hem biyolojik anne hem de evlat edinen anne, çocuğun kendi yanlarında bulunduğu süreler için ayrı ayrı borçlanma hakkına sahip olabiliyor.

Bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan anneler için ise 1 Ekim 2008 sonrasındaki çalışmalar esas alınıyor. Bu kapsamda her 4 yıllık çalışma süresine 1 yıl ilave prim eklenirken emeklilik yaşı da aynı oranda düşürülüyor. Gerekli şartları belgeleyen anneler bu uygulama sayesinde 5 yıla kadar erken emeklilik imkanından yararlanabiliyor.

GÜNCEL DOĞUM BORÇLANMASI TUTARLARI VE MALİYET AVANTAJI

Doğum borçlanmasında ödenecek tutar, brüt asgari ücret üzerinden yüzde 32 oranı esas alınarak hesaplanıyor. Buna göre aylık en düşük ödeme 10 bin 569 lira 60 kuruş olurken, üst sınır bu tutarın 9 katı olarak uygulanıyor. İki yıllık tam doğum borçlanmasının maliyeti ise 253 bin 670 lira seviyesinde bulunuyor.

Bu yılın başında yurt dışı borçlanmasıyla eşitlenerek yüzde 45 seviyesine yükseltilen diğer borçlanma türlerinde aylık ödeme 14 bin 863 lira 50 kuruş, iki yıllık toplam ödeme ise 356 bin 724 lira olarak hesaplanıyor. Doğum borçlanmasında uygulanan yüzde 32'lik hesaplama yöntemi sayesinde kadınlar diğer borçlanma türlerine göre aylık 4 bin 293 lira 90 kuruş, iki yıllık toplam ödemede ise yaklaşık 103 bin 54 lira daha az ödeme yaparak önemli bir maliyet avantajı elde ediyor.

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