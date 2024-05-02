FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Antalya başı çekti! Menü ve adisyonlara baktılar... Her ürün başına 2 bin 172 TL, katlanarak da artıyor

Antalya başı çekti! Menü ve adisyonlara baktılar... Her ürün başına 2 bin 172 TL, katlanarak da artıyor

02.05.2024 12:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya 'menü' denetiminde ilk sırada! Türkiye'de en çok menü denetiminin yapıldığı Antalya'da, yıl başından bu yana 3 bin 800 işletme denetlendi. Masalarda ve işletmenin girişinde fiyatların yazılı olduğu menüleri bulundurmayan işletmelere, menüdeki her ürün başına 2 bin 172 lira para cezası uygulanıyor. Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, "10 ürün varsa 10 çarpı 2 bin 172 lira şeklinde uygulanıyor. Ceza her ürün başına katlanarak artıyor" dedi.

Antalya başı çekti! Menü ve adisyonlara baktılar... Her ürün başına 2 bin 172 TL, katlanarak da artıyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, kafe, restoran ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde menü denetimlerine devam ediyor. İşletmelerin, verilen ürün hizmeti ve ücretinin yazılı olduğu menüleri masalarda bulundurmasının zorunlu hale gelmesinin ardından 81 ilde denetimler sıklıkla devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıl başından bu yana en çok denetimin Antalya, İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye genelinde menü uygulamasına uymayan 6 binden fazla işletmeye 16 milyon liradan fazla para cezası verildi.

ANTALYA-MENU-DENETIMINDE-ILK-SIRADA-_48019 (1)

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de denetimlerine devam ediyor. Yıl başından bu yana 3 bin 800 işletmenin denetlendiği Antalya'da, uygulamaya uymayan, masalarda ve işletmelerin girişinde fiyatların yazılı olduğu menüleri bulundurmayanlara para cezası uygulandı. Ekipler denetim sırasında müşteriden servis bedelinin alınıp alınmadığını da inceledi. Menülerde servis bedeline ilişkin ibarenin olup olmadığı kontrol edildikten sonra müşterilere kesilen hesap adisyonları da incelenip karşılaştırma yapıldı.

ANTALYA-MENU-DENETIMINDE-ILK-SIRADA-_48019 (3)

'CEZA HER ÜRÜN BAŞINA KATLANARAK ARTIYOR'

Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, denetimlerin her geçen gün sıklaşacağını söyledi. İşletmelerde özellikle her girişte, üzerinde ürünlerin ve fiyatların yazılı olduğu listelerin zorunlu olduğunu anlatan Özşahan, "Her masayı kontrol ediyoruz. Karekodlar var ama kullanamayan müşteriler hangi ürün hangi fiyatta bilmek istiyor. Bu nedenle fiyatların yazılı olduğu menüler de masalarda olmak zorunda. Kontrol ettiğimizde menü listesi yoksa o işletmede hizmeti verilen her ürün için 2 bin 172 lira para cezası uyguluyoruz. 10 ürün varsa 10 çarpı 2 bin 172 lira şeklinde uygulanıyor. Ceza her ürün başına katlanarak artıyor" dedi.

ANTALYA-MENU-DENETIMINDE-ILK-SIRADA-_48019 (4)

Özşahan, Antalya'da yılbaşından bu yana 3 bin 800 işletmenin denetlendiğini, bazı işletmelere birkaç kez kontrol amaçlı gidildiğini sözlerine ekledi. (DHA)

ANTALYA-MENU-DENETIMINDE-ILK-SIRADA-_48019Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiracılı ev satın aldı! Kendi oturmak isteyince şoke olduKiracılı ev satın aldı! Kendi oturmak isteyince şoke oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 dolardan 100 dolara kadar değişiyor... Bazı telefon parçalarında uygulanacakResmi Gazete'de yayımlandı: 5 dolardan 100 dolara kadar değişiyor... Bazı telefon parçalarında uygulanacak
Bir rakı grubuna daha zam geldi, fiyatlar değişti!Bir rakı grubuna daha zam geldi, fiyatlar değişti!
Anahtar Kelimeler:
antalya Gıda fiyatları menü
En Çok Okunan Haberler
Eşini yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

Eşini yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

Saatlerce 6 yaşındaki oğlunun koşmasını istedi

Saatlerce 6 yaşındaki oğlunun koşmasını istedi

Canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası! Temmuz için yüzde 20 sinyali... 'O rakama tamamlanabilir'

Canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası! Temmuz için yüzde 20 sinyali... 'O rakama tamamlanabilir'

Altın fiyatlarında Fed rüzgarı! Yatırımcılar dikkat, karar sonrası yön değişti

Altın fiyatlarında Fed rüzgarı! Yatırımcılar dikkat, karar sonrası yön değişti

Bakanlık harekete geçti, düğmeye bastı! Otomobil piyasasına sert düzenleme yolda! Bayiye teslimden sonra artık...

Bakanlık harekete geçti, düğmeye bastı! Otomobil piyasasına sert düzenleme yolda! Bayiye teslimden sonra artık...

SSK, Bağkur, memur emeklilerinin maaşlarını değiştirecek! Yarın açıklanacak veri öncesi zam tahmini geldi! Refah payı için oran verdi!

SSK, Bağkur, memur emeklilerinin maaşlarını değiştirecek! Yarın açıklanacak veri öncesi zam tahmini geldi! Refah payı için oran verdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.