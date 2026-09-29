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Antalya'nın 2025 vergi rekortmenleri açıklandı

Antalya’da 2025 yılına ilişkin vergi rekortmenleri belli oldu. Listede dikkat çeken isimler ve yüksek tutarlı vergi tahakkukları öne çıktı.

Antalya'nın 2025 vergi rekortmenleri açıklandı

Antalya'da 2025 yılı gelir vergisinde en çok vergi tahakkukuna ulaşan ilk iki mükellef isimlerinin açıklanmasını istemezken, üçüncü sırada 80 milyon 635 bin 389 liralık tahakkukla Uğur Sipahioğlu yer aldı.

VERGİ REKORTMENLERİ BELLİ OLDU

Antalya Defterdarlığı tarafından açıklanan 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Gelir vergisi listesinde ilk iki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, Uğur Sipahioğlu 80 milyon 635 bin 389 liralık tahakkukla üçüncü sırada yer aldı.

CÖMERTÖĞLU AİLESİNDEN 4 İSİM

Liste ilk 10 sırada Cömertoğlu ailesinden 4 isim yer aldı. Yıldırım Cömertoğlu 77 milyon 383 bin 757 liralık tahakkukla dördüncü, Tolga Cömertoğlu 74 milyon 328 bin 590 liralık tahakkukla beşinci sırada yer alırken, Egemen Cömertoğlu 36 milyon 703 bin 695 liralık tahakkukla sekizinci, Alper Cömertoğlu ise 36 milyon 553 bin 242 liralık tahakkukla dokuzuncu sırada yer aldı. İlk iki sıradaki ismin yanı sıra, 6, 7 ve 10'uncu sıralardaki mükellefler de isimlerinin açıklanmasını istemedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya vergi
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