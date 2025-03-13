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Antalya Serbest Bölgesi ticaret hacmini artırdı

13.03.2025 15:26
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Antalya Serbest Bölgesi, yılın ilk iki ayında ticaret hacmini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak 197,5 milyon dolara ulaştırdı. İlk iki ayda imalatı tamamlanan tekne sayısı 18 olurken, yıl sonuna kadar 50 adedin üzerinde tekne ihracatının gerçekleşmesi planlanıyor.

Antalya Serbest Bölgesi ticaret hacmini artırdı

Antalya Serbest Bölgesi’nin dış ticaret hacminin yüzde 52’si OECD ülkeleriyle gerçekleştirilirken, bu ticaretin yüzde 90’ı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik oldu. Almanya, İtalya ve Hollanda, bölgenin en büyük ticaret ortakları arasında yer aldı. Bölge, toplam 86 firma ile 8 bin 422 kişiye istihdam sağlayarak Antalya ve Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağladı.

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YAT İMALATINDA MALİYET VE KUR BASKISI

İmalat sektörünün yüksek maliyetler ve düşük kur nedeniyle zorlandığını belirten sektör yetkililerinden ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, "Özellikle yat sektöründe 60 metre üstünde yat siparişlerinin imalat sürelerinin uzun olması nedeniyle firmalar fiyat vermekte güçlük yaşıyor. Bununla birlikte bakım ve onarım faaliyetleri Antalya’yı hâlâ bölgesel bir merkez olarak güçlü tutmakta. İlk iki ayda imalatı tamamlanan tekne sayısı 18 oldu. Yıl sonuna kadar 50 adedin üzerinde tekne ihracatının gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Her geçen yıl tekne boylarının ortalama olarak arttığını görmekteyiz. Bu olumlu bir gelişme, oluşturulan katma değer artıyor. Altyapı yatırımlarımız sonrasında yat bakım-onarım faaliyetlerinde artışlar görülüyor. Yer kısıtlamasından kaynaklı sorunları çözdüğümüzde ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabiliriz" dedi.

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Antalya Serbest Bölgesi, genel ekonomik zorluklara rağmen ticaret hacmini artırmaya devam ediyor. Ancak özellikle yat imalat sektöründe yaşanan zorluklar ve artan maliyetler, bölge için önemli birer risk unsuru olarak öne çıkıyor. Bölgedeki firmalar, üretim kapasitesini artırarak ve altyapı yatırımlarını genişleterek uluslararası pazardaki rekabetçiliğini korumayı hedefliyor. Antalya Serbest Bölgesi, tüm bu zorluklara rağmen Türkiye’nin dış ticaretinde güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya ticaret
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