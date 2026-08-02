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Türkiye ve Avrupa'da bir ilk! Rekorun adresi İstanbul oldu

İstanbul Havalimanı, 1 Ağustos'ta 289 bin 260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'nın tüm zamanlardaki en yüksek günlük yolcu sayısı rekorunu kırdı.

Türkiye ve Avrupa'da bir ilk! Rekorun adresi İstanbul oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289 bin 260 yolcuya hizmet vererek, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını bildirdi.

Türkiye ve Avrupa da bir ilk! Rekorun adresi İstanbul oldu 1

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nın yolcu rekoru kırdığını belirtti.

Havalimanının dün 289 bin 260 yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla İstanbul Havalimanı'mız yeni bir rekora imza attı." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Avrupa da bir ilk! Rekorun adresi İstanbul oldu 2

KÜRESEL AKTARMA MERKEZİ KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ

Uraloğlu, söz konusu havalimanının, uluslararası havacılıkta stratejik önemini her geçen gün artırdığına işaret etti.

İstanbul Havalimanı'nın sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelenleri arasında yer aldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Kırılan bu yeni rekor, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstanbul Havalimanı Avrupa ulaştırma ve altyapı bakanlığı yolcu Abdulkadir Uraloğlu
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