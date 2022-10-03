FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Antalya'ya Rus akını devam ediyor! Apartlarda doluluk yüzde 100'e ulaştı!

Antalya'ya Rus akını devam ediyor! Apartlarda doluluk yüzde 100'e ulaştı!

03.10.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da savaştan, Rusya'da ise seferberlik ilanından kaçan vatandaşların akın ettiği Antalya'da apart otellerde doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Uzun süreli rezervasyonların yapıldığı apart otellerdeki rezervasyonların bazıları, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından 6 aya kadar uzadı.

Antalya'ya Rus akını devam ediyor! Apartlarda doluluk yüzde 100'e ulaştı!

Antalya'da, artan kira fiyatları ve bazı mahallelerin yabancıların ikametine kapatılmasıyla Konyaaltı ilçesindeki bazı apart otellerde doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Uzun süreli rezervasyonların yapıldığı apart otellerdeki rezervasyonların bazıları, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından 6 aya kadar uzadı.

Rusya'nın başlattığı saldırıların ardından Ukrayna'dan kaçan on binlerce turistin geldiği Antalya, şimdi de Rus akınına uğruyor.

Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgalinin ardından Antalya'ya uzun süreli gelen Rus ve Ukraynalıların sayısı arttı. Oturum izni almak isteyen yabancılar ise uzun süreli ev kiraladı veya satın aldı. Yükselen fiyatlar nedeniyle ev bulmak, hem Türk vatandaşları hem de yabancılar için zorlaştı. Fahiş noktalara ulaşan fiyatlar nedeniyle ev sahibi- kiracı anlaşmazlıkları arttı.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın, 58 ilde yabancıların ikametine kapattığı 1169 mahalle arasında, Antalya'da da 10 mahalle yer aldı. Özellikle Rusların yoğun bulunduğu Konyaaltı ilçesindeki Hurma, Sarısu ve Liman mahalleleri, ikamet iznine kapatılınca ev bulmakta zorlanan yabancılar bu süre zarfında otellerde konaklamaya başladı.

Fiyat ve ev konsepti nedeniyle daha çok tercih edilen apart oteller, önceki senelerde ekim ayında kapattıkları sezonu uzattı. Bölgedeki bazı apart otellerin doluluk oranı, yıl sonuna kadar yüzde 100'e kadar ulaştı. Rusya'nın son kısmi seferberlik ilanının ardından mevcut rezervasyonların da uzatılmasıyla apart otellerde rezervasyonların süreleri 6 aya kadar ulaştı.

'KİMİ 3 AY KİMİ 6 AY UZATTI'

Konyaaltı'nda apart otelin işletmeciliği yapan Muhammet İnci, otellerin yıl sonuna kadar tamamen dolu olduğunu söyledi. İnci, "Önceki yıllarda 1 Ekim itibarıyla geriler ve çoğu otel sezonu kapatırdı. Ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle rezervasyonlarımızın birçoğu uzadı. Rusya'nın seferberlik ilanının ardından rezervasyonlarımızın bazıları uzadı. Bazı misafirlerimizin kimisi 3 ay, kimisi 6 ay rezervasyonlarını uzattı" dedi.

'KIŞI BURADA GEÇİRECEK ŞEKİLDE REZERVASYON YAPIYORLAR'

Konyaaltı bölgesinin tercih edilmesinin en büyük nedeninin, denize yakınlığı olduğunu belirten İnci, "Genelde Rusya ve Ukrayna vatandaşları Konyaaltı bölgesini tercih ediyor. Bu bölgede kiralık ev bulmakta zorlandıkları için daha çok ev konseptinde aile için daha uygun olması nedeniyle apart otelleri tercih ediyorlar. Gelenler kışı burada geçirecek şekilde rezervasyonlarını yapıyor. Gelenlerin çoğu ev bulamamaktan, buldukları evlere de fahiş fiyatlar istenmesinden mustaripler" diye konuştu.

SAVAŞTAN KAÇTI, 3 AYDIR OTELDE KALIYOR

Önceki yıllarda tatil için tercih ettiği Antalya'ya bu kez savaşın başlamasıyla geldiğini anlatan Tatiana Bogun, "Savaşın başlamasının ardından Ukrayna'dan 5 ay önce geldim. 3 aydır otelde kalıyorum. Ukrayna'ya gitmeyi çok istiyorum. Savaş biterse ülkeme döneceğim. Burada insanlar çok iyi, yardımcı oluyorlar. Ne zaman Ukrayna'ya gideceğimi bilmiyorum" dedi.

'EV ALMAK ŞU AN ZOR'

Antalya'ya gelen Rus vatandaşlarına, yazdığı blog sitesinde yol gösteren Zhanara Uskenova, "Türkiye çok güzel ve çok güzel insanlar var, bunun için daha çok burayı tercih ediyorlar. Daha iyi yaşamak için buraya geliyorlar. Gelenler çocuklarının okulları ve yatırım için evleri nerede bulabileceklerini soruyor. Geliyorlar ama ev almak şu an biraz zor. Çünkü bazı yerler kapatıldı. Bulamayanlar şu an için otellerde kalıyor ve bekliyorlar. Onlar satın almak istiyor ama biraz zor" diye konuştu.

Antalya'nın nüfusunun, yurt dışından ve Türkiye'den göç alarak hızla arttığına değinen Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar ise "Turizm başkenti Antalya'da Rusya'nın son seferberlik ilanından sonra gelenlerin sayısı yüzde 20 arttı. 6-7 ay önceki gibi çok fahiş fiyatlar yok. O zaman fahiş fiyat bir balondu ve bu balon patladı" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!
Gıdada indirim kampanyası başladı! İşte fiyatı düşen ürünlerin listesiGıdada indirim kampanyası başladı! İşte fiyatı düşen ürünlerin listesi
Türkiye'nin konuştuğu asgari ücret için 10 bin TL iddiası!Türkiye'nin konuştuğu asgari ücret için 10 bin TL iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Zam bekleyen vatandaşın gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

Zam bekleyen vatandaşın gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Ünlü isme yakın markaj! “Ücretsiz VIP üyelik...”

Ünlü isme yakın markaj! “Ücretsiz VIP üyelik...”

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.