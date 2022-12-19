AÖF sınavında gözetmen ve bina sorumlusu olarak yer alan öğretmenler, AÖF görevli ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Öğretmenlerin alacağı ücret açıklanırken öğretmenler geçtiğimiz aylarda AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunmuştu. Peki AÖF görevli ücretleri ne zaman yatar? 222 AUGİS AÖF gözetmen ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

AÖF GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

AÖF görevli ücretlerinin ne zaman yatacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Detaylar geldiğinde güncel bilgiler haberimize eklenecek.

Görevli ücretlerine dair detaylar, https://augis.anadolu.edu.tr/#!/ üzerinden takip edilecek.

AÖF sınavlarında görevli bina sınav sorumlusu 280 TL, bina sınav sorumlusu yardımcısı 230 TL, salon başkanı 200 TL, gözetmen 170 TL ücret alıyor.



