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AÖF görevli ücretleri ne zaman yatar? 222 AUGİS AÖF gözetmen ücretleri ne kadar?

19.12.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de düzenlenen 10-11 Aralık 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında görev alan gözetmenlerin, ücretlerinin ne zaman alınacağı araştırılmaya başlandı. Peki AÖF görevli ücretleri ne zaman yatar? 222 AUGİS AÖF gözetmen ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

AÖF görevli ücretleri ne zaman yatar? 222 AUGİS AÖF gözetmen ücretleri ne kadar?

AÖF sınavında gözetmen ve bina sorumlusu olarak yer alan öğretmenler, AÖF görevli ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Öğretmenlerin alacağı ücret açıklanırken öğretmenler geçtiğimiz aylarda AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunmuştu. Peki AÖF görevli ücretleri ne zaman yatar? 222 AUGİS AÖF gözetmen ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

AÖF GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

AÖF görevli ücretlerinin ne zaman yatacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

AÖF görevli ücretleri ne zaman yatar? 222 AUGİS AÖF gözetmen ücretleri ne kadar?

Detaylar geldiğinde güncel bilgiler haberimize eklenecek.

AÖF görevli ücretleri ne zaman yatar? 222 AUGİS AÖF gözetmen ücretleri ne kadar?

Görevli ücretlerine dair detaylar, https://augis.anadolu.edu.tr/#!/ üzerinden takip edilecek.

AÖF görevli ücretleri ne zaman yatar? 222 AUGİS AÖF gözetmen ücretleri ne kadar?

AÖF sınavlarında görevli bina sınav sorumlusu 280 TL, bina sınav sorumlusu yardımcısı 230 TL, salon başkanı 200 TL, gözetmen 170 TL ücret alıyor.


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sınav Anadolu Üniversitesi

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