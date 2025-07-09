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Apartman aidatı ödenmezse ne olur?

Çeşitli toplulukların üyelerinin yaşadıkları ya da kullandıkları toplu alanların giderlerinin karşılanabilmesi için bazı ödemeler yapması beklenir. Bu ödemelere genel olarak aidat adı verilmektedir. Kat malikleri ya da kiracılar, apartmanlarda ve sitelerde yönetim tarafından belirlenen aidat miktarını ödemekle yükümlüdürler.

Apartman aidatı ödenmezse ne olur?
Ferhan Petek

Ortak alan olarak belirlenen yerlerde meydana gelen giderleri karşılamak adına o alanı kullanan kişilerden düzenli olarak ödeme alınır. Bu ödemelere aidat adı verilir ve ödemesi zorunludur. Bir sitede ya da bir apartmanda konut ya da iş yeri için aidat toplanır. Toplu olarak kullanılan ortak kullanıma açık olan her yerde aidat ödemesi yapılması zorunlu tutulur. Site ya da apartmanların çeşitli imkanlarından faydalanmak, o binanın çeşitli giderlerini karşılamak için aidat ödemesi yapılmalıdır.

Aidatların ne kadar olacağı ve ne sıklıkta ödeneceği o binanın yönetimi tarafından belirlenir. Genel olarak aidat ödemeleri ayın belirli günlerinde yapılmak zorundadır. Ortak yaşam giderleri adı verilen giderler genel olarak eşit bir şekilde ödenmektedir. Bir anlaşma ile yapılan aidat ödemelerinde ödeme ile ilgili tüm detaylar belirtilir. Aidat anlaşması yapılmadığı sürece ödemeler konusunda net bir karar alınabilmesi mümkün değildir.

Aidatlar bir sitenin ya da apartmanın elektrik faturasını, merkezi ısıtma varsa ısınma şekline ait doğal gaz gibi faturaları, su faturasını, varsa bekçi, kapıcı, bahçıvan, bina görevlisi ya da benzeri ortak giderleri kapsamaktadır. Olası anlaşmazlıklar ise Apartman Aidat Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun maddelerinde bu tür durumlar için ne yapılacağı belirlenmiştir.

Aidat borcu ödenmezse ne olur?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesine göre düzenlenen aidat ödemeleri kat maliklerinin önemli bir borcu olarak değerlendirilmektedir. Her bir kat maliki olan kişi eğer yapılmış farklı başka bir anlaşma yoksa kanunlarda belirtilmiş olan giderleri ödemek ile yükümlü olur. Ortak yerler ve tesisler üzerinde kullanım hakları bulunan kat malikleri haklarından vazgeçmek ya da kendi bağımsız bölümlerinin durumu nedeni ile bunlardan faydalanmak istemedikleri belirterek aidat ödemekten çekilemez.

Kanunlar doğrultusunda tüm bina giderlerini ödemek o binayı kullanan kişilerin sorumluluğundadır. Bu nedenle de aidat toplanır. Yalnızca yöneticilerin değil, her kat malikinin aidat ödemeyen kat malikleri için dava açma hakkı bulunmaktadır. Apartman aidatları için kanunlara göre zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Buna göre geriye dönük olarak 5 yıllık olan aidat borçları tahsil edilebilmektedir.

Bütün kat maliki olan kişiler sahip oldukları yerde oturup oturmadıkları fark etmeksizin aidat ödemesi yapmakla yükümlü olurlar. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre herhangi bir süre belirtilmemiş olduğu için diğer kat malikleri ya da yöneticiler tarafından süre belirlenir. Belirlenen bu süre içinde aidat ödemesi yapmamış olan kişiler için icra takibi ve hukuki takip başlatılabilir.

Giderlerin ödenmesinde katkıda bulunmayan aidat ödemesini düzenli olarak yapmayan kat maliki olan kişiler için dava açılması işlemi sadece yönetici değil, diğer kat malikleri tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Ödemesi yapılmayan aidatlar için geciken her gün için olacak şekilde faiz uygulanır.

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre aylık olarak %5 oranında gecikme tazminatı uygulanmaktadır. İcra takibi işlemi başlatılırken de ilamsız icra takibi başlatılırken takip talebine kat maliki olan kişilerin ortak kararı eklenebilir. Ekleme yapılmadan önce de takip işlemi başlatılabilir. Eğer 3 ay ödeme yapılmazsa gecikme oranı olan %5 faizi uygulaması ile birlikte dava açılma süreci ve icra takibi başlatılır. Aidat ödemesi 1 ay dahi yapılmasa da icra işlemleri yapılabilir.

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borç aidat apartman konut
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