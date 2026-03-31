APP plaka değişimi için son gün yoğunluğu! Süre bugün doluyor... Cezası 140 bin TL

İçişleri Bakanlığı tarafından APP plaka kullanımına getirilen yasak kapsamında tanınan sürenin bugün sona ermesiyle birlikte plaka değişim noktalarında yoğunluk yaşandı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ankara’da sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarıyla plaka değişim merkezlerine gelen vatandaşlar, standart plakaya geçiş işlemlerini tamamlamak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Başkent’te bulunan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Değişim Merkezi’nde gün boyu hareketlilik dikkat çekerken, yoğunluk nedeniyle zaman zaman işlemlerde aksama yaşandı.

MESAİYİ UZATACAKLAR

Görevliler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mesaiyi uzatacaklarını belirtti. Vatandaşlardan bazıları, daha önce fırsat bulamadıklarını ifade ederek son günü beklemenin pişmanlığını yaşadıklarını vurguladı. Yetkililer, APP plaka kullanımının artık cezai işleme tabi olacağını hatırlatarak, standart plaka kullanımının zorunlu hale geldiğinin altını çizdi.

"ÇOK SIRA VAR, NASIL OLACAK BİLMİYORUZ"

APP plaka değişimi için plaka değişim merkezine erkenden gelen Ali Dönmez, "Bugün plaka değişiminin son günü. Çok kalabalık ve çok sıra var, nasıl olacak bilmiyoruz. Plakalarda yeni damga çıkardılar. Mührün olması lazımmış. Bir saattir burada bekliyorum. En son sıradayım. Daha da bekleyeceğiz. Bu uygulama iyi mi kötü mü bilmiyorum ama inşallah iyi olur" diye konuştu.

"SAAT 9’DAN BERİ PLAKAYI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

APP plakaların değiştirilmesinin mantıklı olduğunu, radarın bu tarz plakaları okuyamadığını belirten Fatih Başaran ise, "Maalesef son güne bıraktık. Sıra da çok, yetiştirmeye çalışıyoruz. İşimiz daha bitmedi. Benimki APP plakaydı. Değiştirmeye çalışıyoruz. Yasaklanmış. İyi bir şey aslında. Radardan geçmiyor diyorlar. Mecbur değiştireceğiz. Saat 9’dan beri plakayı değiştirmeye çalışıyorum" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır