Trafikte yeni cezalar için saatler kaldı! Gece yarısından sonra başlıyor: APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Trafikte yeni kurallar için beklenen gün geldi. Milyonlarca araç sahibi ve sürücüyü ilgilendiren ve tartışma yaratan yeni düzenleme bugün gece yarısından sonra 1 Nisan itibarıyla resmen başlayacak. Yeni düzenleme ile birlikte aracında APP plaka, multimedya ekran ve ses sistemi bulunduranlara yüklü cezalar kesilecek. Alkollü araç kullanma, kırmızı ışık ihlali, cep telefonuyla konuşma, drift yapma, düğün konvoyu, hız sınırı ihlali, ehliyetsiz araç kullanma, ambulansa yol vermeme, saldırı için araçtan inme gibi kural ihlallerine ise yüklü cezalar geldi.

CUMHURBAŞKANI ERODĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Kamuoyunda günlerdir tartışma konusu olan ve kafa karışıklığına sebep olan yeni kurallarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devreye girmiş ve İçişleri Bakanlığı'na talimat vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdik. Son günlerde araç sahiplerinin şikâyetlerine neden olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin, vatandaşlarımız için yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi konusunda İçişleri Bakanlığımıza gerekli talimatları verdik" ifadelerini kullanmıştı.

APP PLAKA TARTIŞMASI! HANGİ PLAKALARA CEZA KESİLECEK?

"Burada mesele vatandaşımıza zorluk çıkarmak değildir. Mesele, standardı korumaktır. Mesele, denetimi sağlıklı yürütmektir" diyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de en çok kafa karışıklığına neden olan APP plaka tartışmasıyla ilgili "Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve diğer güvenlik işaretleri mevcutsa harf ve rakamlar normal standarda göre biraz daha kalın olsa bile bu plakalar geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde de bu kalın harfli plakalar nedeniyle herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır." demişti.

Yeni düzenlemeye göre, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin lira idari para cezası verilecek. Bu araçlar plakaları uygun duruma getirilene kadar trafikten menedilecek.

APP PLAKALARA 140 BİN TL PARA CEZASI

APP plaka takanlara 140 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Söz konusu düzenlemede şu ifadeler yer alıyor:

“Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140.000 Türk lirası idari para cezası verilir ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere her seferinde 280.000 Türk lirası idari para cezası verilir ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilir.”

MULTİMEDYA EKRAN VE SES SİSTEMLERİ

Yine aracın orijinal teyp bölgesi yeri dışında görüşü engelleyecek şekilde multimedya ekranı taktıran araçlara ceza kesilecek. Standartlara uymayan, sürüş güvenliğini etkileyen ve dikkati dağıtan ekran kullananlara 21 bin lira para cezası kesilecek. Araçlar da 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

HIZ SINIRI İHLALİ CEZASI NE KADAR?

-Hız sınırını yerleşim yeri içinde, 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI ARTIRILDI

0,50 promil üzeri alkolle araç kullanıp trafiğe çıkan sürücülere verilen ceza 25 bin TL'ye çıkarıldı.İkinci kez alkollü araç kullananlara 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira ceza uygulanacak.

Uyuşturucu madde kullanan sürücülere de 150 bin lira ceza ve ehliyet iptali uygulanacak.

Trafik polislerine ölçüm vermeyen sürücüler de aynı miktarda ceza ve 5 yıl ehliyete el koyma cezası alacak.

KAVGA İÇİN ARACINDAN İNEN YANDI

Trafikte kavga etmek için araç takip eden ve aracından inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Bu sürücülerin ehliyetleri, psikoteknik değerlendirmeden başarıyla geçerse yeniden iade edilecek.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 200 BİN TL'YE KADAR PARA CEZASI

Ehliyeti olmadan araç kullananlara 40 bin lira ceza kesilecek. Ehliyeti geçici olarak alınan sürücülerin araç kullanması halinde ise cezası 200 bin lira olacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZASI

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kazaya sebebiyet veren sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geri doğru bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti iptal edilecek.

Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar, bir yıl içindeki tekrar sayısına göre artırılacak. İkinci ihlalde 10 bin lira, üçüncü ihlalde 15 bin lira, dördüncü ihlalde 20 bin lira, beşinci ihlalde 30 bin lira, altıncı ihlalde 80 bin lira para cezası kesilecek.

DRİFT ATAN SÜRÜCÜLERİN EHLİYETİ İPTAL

Trafikte drift atan, akrobatik hareketler yapan sürücülere 46 bin lira ceza kesilecek, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

Söz konusu düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

“Birinci fıkranın (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri ile beşinci fıkra hükümlerine uymayan sürücülere 5.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Birinci fıkranın (f) bendi hükümlerine uymayan sürücülere 46.000 Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilir. Bu şekilde geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psiko-teknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığının anlaşılması ve bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartıyla iade edilir."

CEP TELEFONU İLE KONUŞANA KADEMELİ CEZA

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Bir yıl içinde kuralı ikinci kez ihlal edene 10 bin lira, 3 veya daha fazla ihlal edene her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

DÜĞÜN KONVOYLARI

Trafikte makas atanlara, otoyollarda veya bölünmüş karayollarında araçlarını ters istikamette sürenlere, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını engelleyecek şekilde araçlarını durduranlar 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

AMBULANSA YOL VERMEYENE AĞIR CEZA

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 15 bin lira, ambulans veya itfaiyeye yol açmayanlara ise 46 bin lira, ayrıca ehliyete el koyma ve trafikten men cezaları uygulanacak.

TAKİP MESAFESİ VE GEÇİŞ HAKKI İHLALİ

Araçlar arasındaki mesafe kuralına uymayanlara 5 bin lira, kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına uymayanlara ise bin ila 5 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

YAYA YOLU İHLALİLİNE 5 BİN TL CEZA

Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri halinde 5 bin lira idari para cezası kesilecek.