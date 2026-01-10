FİNANS

Apple CEO'sunun maaşı ortaya çıktı! Yan haklarını gören 'yok artık' diyor

Teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook'un 2025 yılındaki toplam gelirinin 74,3 milyon dolara ulaştı. Cook’un 2024 yılında elde ettiği 74,6 milyon dolarlık toplam gelirin bir miktar altında kaldı. Dev teknoloji markasının CEO'su Cook'un 2016 yılından beri değişmediği öğrenildi. işte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, 2025 yılında da yüksek toplam geliri ortaya çıktı. Şirketin perşembe günü açıkladığı vekâlet beyanına göre Cook’un yıllık maaşı 3 milyon dolar olarak sabit kalırken, toplam kazancı 74,3 milyon dolara ulaştı.
Bu rakam, Cook’un 2024 yılında elde ettiği 74,6 milyon dolarlık toplam gelirin bir miktar altında kaldı. Cook’un maaşı ise 2016 yılından bu yana değişmeden 3 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

EK HAKLAR: ÖZEL JET VE GÜVENLİK HARCAMASI

2025 yılına ait toplam gelir paketinin en büyük bölümünü 57,5 milyon dolarlık hisse senedi ödülleri oluşturdu. Cook ayrıca Apple’ın yıl içindeki performansına bağlı olarak 12 milyon dolar prim aldı. Toplam kazanç kalemleri arasında güvenlik harcamaları ve özel jetle yapılan seyahatler gibi ek yan haklar da yer aldı.
EN YÜKSEK ÜCRETLİ CEO’LARDAN BİRİ

Tim Cook, 2024 yılında S&P 500 endeksinde yer alan şirketler arasında en yüksek ücret alan CEO’lardan biri olmuştu. Bu sıralama, Equilar ve Associated Press tarafından yapılan analizlere dayanıyor.

Apple, son mali yılda rekor seviyelerde çeyreklik satış rakamları açıkladı. Özellikle Aralık 2024 çeyreğinde şirket tarihinin en yüksek gelirine ulaşıldı. Haziran çeyreği ise iPhone, Mac ve hizmetler kategorilerinde çift haneli büyüme ile rekor kırdı.
Şirket hisseleri de yeni zirveler gördü. Apple, ekim ayında piyasa değerini ilk kez 4 trilyon dolar seviyesine taşıyarak bu eşiği aşan üçüncü halka açık şirket oldu.

TATİL DÖNEMİ İÇİN İYİMSER BEKLENTİ

Tim Cook, ekim ayında analistlerle yaptığı değerlendirmede, tatil dönemini kapsayan çeyrek sonuçları için iyimser mesajlar verdi. Cook, Apple’ın bu dönemi şimdiye kadarki “en iyi” tatil çeyreği olarak tamamlamasını beklediğini ifade etti.

