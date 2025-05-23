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Apple'dan Türkiye'deki Apple Music fiyatlarına zam! En yüksek artış o pakette oldu... İşte yeni fiyatlar

Apple, Türkiye'deki Apple Music abonelik fiyatlarına zam yaptı. Yapılan artışla birlikte Apple Music öğrenci, bireysel ve aile paketinin fiyatı yükseldi. Daha önce aylık 19,99 TL'ye alınabilen Apple Music öğrenci aboneliğinin fiyatı artık aylık 32,99 TL oldu. En yüksek artış ise yüzde 67 zam ile aile paketi aboneliğinde yaşandı.

Apple'dan Türkiye'deki Apple Music fiyatlarına zam! En yüksek artış o pakette oldu... İşte yeni fiyatlar
Enes Çırtlık

Apple'dan müzik servisi Apple Music'in ülkemizdeki kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir zam kararı geldi. iPhone üreticisi şirket, Türkiye'deki Apple Music fiyatlarına zam yaptı.

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ YENİ APPLE MUSIC FİYATLARI

Apple Music'in öğrenci aboneliği, bireysel aboneliği ve aile aboneliği gibi çeşitli abonelik paketleri bulunuyor. Buna göre yapılan Apple zammı ile birlikte bu abonelik seçeneklerinin fiyatlarında artış yaşandı. Örneğin daha önce aylık 19,99 TL'den ücretlendirilen Apple Music öğrenci aboneliğinin fiyatı aylık 32,99 TL'ye yükseldi.

Daha önce aylık fiyatı 39,99 TL olan Apple Music bireysel abonelik paketinin fiyatı ise aylık 59,99 TL'ye çıktı. Son olarak daha önce aylık 59,99 TL'ye alınabilen Apple Music aile aboneliğinin fiyatı ise aylık 99,99 TL oldu. En yüksek artış oranı yüzde 67 ile aile aboneliğinde görüldü.

apple

Yapılan zam ile birlikte eski ve yeni Apple Music fiyatları şöyle sıralandı:

Paket Eski fiyatı Yeni fiyatı
Apple Music Öğrenci 19,99 TL 32,99 TL (%65 artış)
Apple Music Bireysel 39,99 TL 59,99 TL (%50 artış)
Apple Music Aile 59,99 TL 99,99 TL ( %67 artış)
Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Zam Apple Music
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