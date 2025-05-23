Apple'dan Türkiye'deki Apple Music fiyatlarına zam! En yüksek artış o pakette oldu... İşte yeni fiyatlar

Apple'dan müzik servisi Apple Music'in ülkemizdeki kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir zam kararı geldi. iPhone üreticisi şirket, Türkiye'deki Apple Music fiyatlarına zam yaptı.

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ YENİ APPLE MUSIC FİYATLARI

Apple Music'in öğrenci aboneliği, bireysel aboneliği ve aile aboneliği gibi çeşitli abonelik paketleri bulunuyor. Buna göre yapılan Apple zammı ile birlikte bu abonelik seçeneklerinin fiyatlarında artış yaşandı. Örneğin daha önce aylık 19,99 TL'den ücretlendirilen Apple Music öğrenci aboneliğinin fiyatı aylık 32,99 TL'ye yükseldi.

Daha önce aylık fiyatı 39,99 TL olan Apple Music bireysel abonelik paketinin fiyatı ise aylık 59,99 TL'ye çıktı. Son olarak daha önce aylık 59,99 TL'ye alınabilen Apple Music aile aboneliğinin fiyatı ise aylık 99,99 TL oldu. En yüksek artış oranı yüzde 67 ile aile aboneliğinde görüldü.

Yapılan zam ile birlikte eski ve yeni Apple Music fiyatları şöyle sıralandı: