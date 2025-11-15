FİNANS

Ara tatilde öğrenciler ve ailelerinin rotası Kapadokya oldu

Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla ara tatilde öğrenci ve ailelerinin gözde rotası olan Kapadokya'daki yoğunluk, turizmcileri ve esnafı memnun etti.

Ara tatilde öğrenciler ve ailelerinin rotası Kapadokya oldu
Cansu Akalp

Okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle, öğrenciler ve aileleri, hem dinlenmek hem de eğlenceli vakit geçirmek için UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'ya ilgi gösteriyor.

Bölgeye günü birlik ya da konaklamalı olarak gelen tatilciler, sıcak hava balonu, arazi araçları, at ve develerle düzenlenen turlara katılıp, bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfediyor.

Açık hava müzeleri, ören yerleri ve vadilerdeki yürüyüş rotalarında tatilin tadını çıkaran konuklar, yüksek noktalardan Kapadokya manzarasını izleyip fotoğraf çekiyor.

Yaşanan hareketlilik, sonbahardaki sakin dönemde turizmcileri ve esnafı da sevindirdi.

Ara tatilde öğrenciler ve ailelerinin rotası Kapadokya oldu 1

ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ BÖLGEYE CANLILIK GETİRDİ!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, AA muhabirine, ara tatilin bölge turizmine yeni bir nefes alma imkanı sağladığını söyledi.

Bölgede turizmin dört mevsim devam ettiğini aktaran Sucu, yılın farklı dönemlerindeki tatil süreçlerinin kültür ve doğa turizmini canlı tuttuğunu dile getirdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da her bütçeye uygun tatil imkanının bulunduğunu, bunun da tercih sebebi olduğunu ifade eden Sucu, şöyle konuştu:

"İlk ara tatil, öğrencilerimizin aileleriyle Kapadokya'da iyi günler geçirmeleri için bir fırsat oluşturdu. Bununla beraber ara tatil bölgemize ciddi bir canlılık getirdi. Balonlar, ATV'ler ve benzer aktivitelerde önemli bir hareketlilik sağladı. Kapadokya da ailelere, çocuklarıyla beraber güzel bir dinlenme alanı oldu. 2024 yılına kıyasla bu yılı ziyaretçi sayısı bakımından yüzde 10-15'lik artışla kapatacağımızın beklentisi içerisindeyiz."

Sucu, Kapadokya'nın sonbahar ve kış mevsiminde de zengin manzaraya sahip olduğunu belirterek, herkesi bölgeyi keşfetmeye davet etti.

Bölgede taksicilik yapan Emre Erdinç de ara tatilin bölge ekonomisine can suyu olduğunu kaydederek, "Bölgeye otobüs veya hava yoluyla gelenlere, gece gündüz demeden hizmet veriyoruz. Bu tatilin bütün esnafa olduğu gibi bize de faydaları var. Nevşehir'den aldığımız ziyaretçileri Göreme, Ürgüp, Uçhisar gibi turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlere ulaştırıyoruz." dedi.

AİLELER HEM EĞLENİYOR HEM DİNLENİYOR!

Eşi ve çocuklarıyla bölgeyi ziyaret edenlerden Emrah Hökkaş, İstanbul'dan gezi için Kapadokya'ya geldiklerini söyledi.

Çocuklarının deve turu gibi keyifli etkinliklere katıldığını anlatan Hökkaş, "Aksaray'da ailemiz var. Onların yanında kalıyoruz. Şimdi de Kapadokya'yı gezmek, çocukları eğlendirmek için tura çıktık. Kapadokya, çocukların kültürünü tanıması için çok güzel bir yer." ifadesini kullandı.

Medet Türkmen ise Ankara'dan geldikleri bölgede üç gündür birçok noktayı gezdiklerini, ilk kez ziyaret ettikleri bölgeye hayran kaldıklarını anlattı.

Kapadokya'nın coğrafi yapısı ve zenginliklerinin görülmeye değer olduğunu dile getiren Türkmen, "Üç gündür bölgeyi gezdik. Gördüğümüz kadarıyla gerçekten çok güzel, olağanüstü yerler var. Herkese gelip görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

