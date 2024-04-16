Araba alacaklar dikkat! Ucuzu da pahalısı da aynı vergiyi ödüyordu: ‘ÖTV artacak’ iddiasının ardındaki gerçek ortaya çıktı

Mart ayında motorlu taşıtlardan elde edilen toplam ÖTV belli oldu. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin rakamları paylaştı. “Maliyenin Otomotivden aldığı ÖTV tahsilatı artsa da hem bütçe içinde ki payı hem de hedef gerçekleşme oranı düşüşte” diyen rakamları aktardı:

ÖTV TAHSİLATINDA ARTIŞ

“Otomotivde mart ayı ÖTV geliri yüzde 44,9 artışla 41,6 milyar TL’yi geçti. İlk 3 ayda ise tahsilat yüzde 68,9 artışla 104,4 milyar lirayı aşmış olsa da ÖTV gelirlerinin bütçe içindeki payı düşüşte” ifadelerini kullandı. 2023 yılı mart ayında tüm vergi gelirleri içinde otomotivden alınan ÖTV’nin payı yüzde 14,5 iken 2024 yılında pay yüzde 9,9’a geriledi. İlk 3 ay sonunda ise tüm vergi gelirleri içinde otomotivden alınan ÖTV’nin payı 2023 yılında yüzde 9,8 iken 2024 yılında yüzde 7,8 seviyesine gerilemiş. 2023 yılı ilk 3 ay sonunda yapılan tahsilat bütçe hedefinin yüzde 30,3 seviyesinde iken bugün yüzde 21 seviyesinde. En ucuz otomobilden bile yüzde 80 ÖTV alınırken, umalımda fatura yine tüketiciye kesilmesin” diye konuştu.

OTOMOBİLDE UZUN SÜRE SONRA İLK!

Tablo böyleyken bir başka konu da sık sık gündeme gelen otomobilde ÖTV artış iddiaları. Peki otomobilde ÖTV’ler artacak mı? Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci o iddiaların arkasında bulunanları açıkladı. Özpeynirci, Nisan ayında pazarda uzun süre sonra ilk kez daralma beklendiğini belirterek, ‘Bu da otomotiv sektörü için zor günlerin başladığını gösteriyor” dedi.

OTOMOBİLDE ÖTV ARTACAK MI?

Emre Özpeynircinin açıklamaları şöyle:

“Türkiye’de satışlar düştüğü zaman hemen arkasından dedikodular çoğalmaya başlıyor. Geçen haftanın en çok söylentisi kuşkusuz ‘ÖTV’ler artacak’ söylentisiydi. Niye bu söylentiler çıkıyor? Bir şekilde satışları arttırmak için bazı yetkili satıcıların, bayilerin bunu bilerek çıkarttığını daha önceki yıllardan görmüştük. Niye? Tempo düştü… ‘ÖTV artabilir, aman alın’ demek amacıyla söylentiler artıyor. Ne Ankara’da ne otomotiv sektörü içinde böyle bir duyum yok.

UCUZ ARABA DA PAHALI ARABA DA AYNI VERGİYİ ÖDÜYOR

Bakıldığında en düşük ÖTV yüzde 80’den başlıyor. Daha da fazla artırmaları halinde kimse otomobil alamayacak hale gelecek. Bu söylentiler aslında ucuz otomobillerde değil daha çok lüks segmentte olacağına dair. Bugün Türkiye’de en ucuz otomobilin de ÖTV’si yüzde 80. Premium otomobilin de ÖTV’si yüzde 80. Dolayısıyla premium segmentte bir şeyler yapacakmış gibi bir duyum alındığını otomotiv sektörü temsilcileri söylüyor. Ama bekleyip göreceğiz. Bu iddialar sektörü hareketlendirir mi? ‘ÖTV artacak’ söylentileri bile sektörü hareketlendirecek durumda değil.”







