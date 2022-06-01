FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Arabası olanları ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı! Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar...

Arabası olanları ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı! Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar...

01.06.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünden itibaren zorunlu trafik sigortası azami primleri yüzde 25 artacak. Öte yandan SEDDK, araç rayiç değerleri ve hasar maliyetlerinde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak zorunlu trafik sigortası asgari teminat limitlerinin 2 katına çıkarıldığını duyurmuştu.

Arabası olanları ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı! Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar...

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

YÜZDE 25 ARTIYOR

Buna göre bugünden itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak. Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20’ye çıktı.

iStock-538161386 (2)

TEMİNATLAR YÜZDE 100 ARTIRILDI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç rayiç değerleri ve hasar maliyetlerinde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak zorunlu trafik sigortası asgari teminat limitlerinin 2 katına çıkarıldığını bildirdi.

Zorunlu trafik sigorta sisteminin sürdürülebilirliğini teminen azami primlerde de revizyona gidildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan yönetmelik değişikliği ile 1 Temmuz 2022'da itibaren uygulanmak üzere, zorunlu trafik sigortaları kapsamında karşılanan maddi zararlar için geçerli araç başına uygulanan teminat limiti 50 bin TL’den 100 bin TL’ye, kaza başına uygulanan teminat limiti ise 100 bin TL’den 200 bin TL’ye yükseltildi." ifadelerine yer verildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik ve doğal gaza çifte zamElektrik ve doğal gaza çifte zam
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı! 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!
Fiyatlar yüzde 80 arttı! Firmalar çözümü böyle buldu...Fiyatlar yüzde 80 arttı! Firmalar çözümü böyle buldu...
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Elektrik ve doğal gaza çifte zam

Elektrik ve doğal gaza çifte zam

Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi!

Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi!

Son dakika: Vatandaşı üzen haber! Doğal gaza yüzde 30 zam

Son dakika: Vatandaşı üzen haber! Doğal gaza yüzde 30 zam

Baklavacılardan flaş karar! Artık üretimi...

Baklavacılardan flaş karar! Artık üretimi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Türk erkeklerinin yüzde 31’i bu yüzden ölüyor!

Türk erkeklerinin yüzde 31’i bu yüzden ölüyor!

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Ölüm döşeğindeki babasını dinleyip evinin hanımı oldu!

Ölüm döşeğindeki babasını dinleyip evinin hanımı oldu!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.