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Araç alacakları yakından ilgilendiriyor! ÖTV uygulamasındaki değişiklik resmileşti... 15 Ocak itibarıyla yürürlükte

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.01.2025 07:18
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Bir süredir gündemde olan ve TBMM'de de mesaisi yapılan ÖTV uygulamalarındaki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni karara göre muafiyetten faydalanmak isteyenlere yeni şartlar getirildi. Araç alacakları yakından ilgilendiren uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Öte yandan ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Araç alacakları yakından ilgilendiriyor! ÖTV uygulamasındaki değişiklik resmileşti... 15 Ocak itibarıyla yürürlükte

Resmi Gazete'de peş peşe kritik kararlar yayımlandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ve ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtılması da Resmi Gazete'deki ana başlıklardan bazılarıydı.

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ÖTV MUAFİYETİNDE YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tebliğine göre, ÖTV Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik yapıldı. Yayımlanan tebliğde, ÖTV Kanunu'nun 7'nci maddesine göre; malul ve engelliler için kayıt ve tescile tabi yerli katkı oranı en az yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı. İstisna kapsamında alınacak taşıtlarda yerli katkı oranı en az yüzde 40 olarak belirlendi. Bu oran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı güncel beyanlara göre tespit edilecek. Araç alanların yanlış beyan verdiği tespit edilirse, gerekli işlemler yapılacak. Düzenleme ile ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra araç satışı ya da devri, yeni bir istisna hakkı sağlamayacak. Tebliğ, 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Değişiklik hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından uygulanacak. Yayımlanan tebliğin tüm maddelerine, 'https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/01/20250115-8.htm' adresinden ulaşılabilecek.

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KÖMÜR YARDIMI RESMİ GAZETE'DE

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, kömür yardımı, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak.

İl ve ilçe bazında hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek.

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Yardımdan faydalanacak haneler, her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca sayıları belirlenen hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak.

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AMACI DIŞINDA KULLANDIĞI TESPİT EDİLEN YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömürün, amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri vakıflarca yeniden gözden geçirilecek.

Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete ÖTV kömür
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