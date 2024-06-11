FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Araç başına 9.500 TL… Trafik sigortasında oranlar değişti! Kötü sürücüye özel fiyat talebi

Araç başına 9.500 TL… Trafik sigortasında oranlar değişti! Kötü sürücüye özel fiyat talebi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.06.2024 08:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik sigortasında Mayıs ayından itibaren prim artışları aylık olarak belirleniyor. Bu kapsamda Temmuz ayı için yeni güncel oran yüzde 3,5 olarak belirlendi. Sigorta şirketleri kötü sürücülere sigorta yapmak istemezken, iyi sürücüler için taban fiyat uygulamasına geçilmesi talep ediliyor. Peki ortalama bir hususi araç için sigorta bedeli ne kadar çıkıyor? Sigorta uzmanı kasko yaptırmak için en ideal tarihi açıkladı. İşte detaylar…

Araç başına 9.500 TL… Trafik sigortasında oranlar değişti! Kötü sürücüye özel fiyat talebi

Trafik sigortasında prim artışları aylık olarak belirleniyor. 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak olan artış oranı yüzde 3.5 olarak belirlendi. Peki trafik sigortasında iyi sürücü ve kötü sürücü arasında fark ne kadar oldu? Ortalama bir hususi otomobil için ne kadar ödeniyor? Özellikle son dönemde kasko fiyatlarında bir düşüş söz konusuydu. Kasko yaptırmak için haziran ayı en ideal zaman mı?

iStock-1198791483

Konuyla ilgili merak edilenleri Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, Milliyet’e açıkladı. Bağcı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Trafik sigortası prim artışları maliyet endeksine göre belirlenecekti. Yani araç fiyatlarındaki artışa, parça fiyatlarındaki artışa, onarım maliyetlerine bakılacaktı. Bununla ilgili TÜİK’in verileri baz alınıp trafik sigortasında bunun ortalamasına göre maliyet çıkarılıp fiyat artışları buna göre belirlenecekti.

Haziran ayı için yüzde 3.5 gibi bir artış yapılmıştı. Temmuz ayında da yüzde 3.5’lik bir artış belirlendi. Artış oranlarına başta sigorta şirketleri olmak üzere çok ciddi itirazlar geliyor. ‘Sadece enflasyon yüzde 75, yüzde 3.5 seviyesi düşük. Biz yüzde 140 oranında zarar ediyoruz’ diyorlar.

iStock-1406997367

‘KÖTÜ SÜRÜCÜLERİ SİGORTA YAPMAK İSTEMİYORLAR’

Sigorta şirketleri kötü sürücüleri sigorta yapmaktan kaçınıyor. Yılda 3’ten fazla kaza yapan sürücüler var. Şu anda 22 milyon hiç kaza yapmayan sürücü var. 1.2 milyon yaklaşık 1 ve üzeri hasar yapanlar var. İyi sürücülerden, ‘Biz kötü sürücülerin primini ödüyoruz. Ben 20 yıldır hasar yapmıyorum. Yüzde 50 hasarsızlık indirimine ulaşmama rağmen neden 16 bin TL trafik sigortası ödüyorum’ diyenler var. ‘Biz kötü sürücüyü finanse etmek istemiyoruz. İyi sürücü ile kötü sürücü arasında fark artsın’ diyorlar.

Bir taraftan sigorta şirketleri trafik sigortası primlerinin çok az arttığını söylüyor. Serbest tarifeye geçilmesi yönünde talepler var. Bu primleri biz serbestçe belirleyelim, kötü sürücüden çok daha fazla alalım, iyi sürücüye indirim yapalım demek.

OTOMOBİL TRAFİK (23)

‘İYİ SÜRÜCÜLERE TABAN FİYAT GELSİN’

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu olarak biz bir taraftan iyi sürücülere taban fiyat gelmesinden yanayız, kötü sürücülerde tavan biraz daha yükseltilebilir. En azından kötü sürücüye belki bir basamak daha ilave edilebilir. Serbest fiyata karşıyız. Ülkemizdeki kaza oranlarının düşürülmesi gerekiyor.

Avrupa’da trafik kazası sayısı bizim ülkemizle aynı ancak bizim ülkemizde ölüm oranı 3 kat daha fazla. Kazayı önleyici tedbirlerin artırılması gerekiyor. Bunlar çözülmeden fiyat serbestisi piyasada sıkıntı yaratacak gibi duruyor.

‘İYİ SÜRÜCÜ İLE KÖTÜ SÜRÜCÜ ARASINDA 7 KAT FARK VAR’

Şu anda iyi sürücü, 5 yıldan fazla kaza yapmayan sürücü yüzde 50 indirim alıyor. Kötü sürücü her yıl kaza yaptıkça birinci yıl yüzde 100, ikinci yıl yüzde 150, üçüncü yıl sonrası yüzde 200 sür prim almaya devam ediyor. İyi sürücü ile kötü sürücü arasında 7 kat fark var.

OTOMOBİL TRAFİK (35)

ORTALAMA BİR ARAÇ NE ÖDÜYOR?

Şu anda ortalama hususi bir araç satın alan kişi 4’üncü kademeden yani ilk kez sigorta yaptıracaksa 9560 TL trafik sigortası bedeli ödemekte. 4’üncü kademeden ilk kez sigorta yaptıracak bir elektrikli araç sahibinin ödeyeceği trafik sigortası bedeli ise ortalama 8604 TL civarında.

‘KÖTÜ SÜRÜCÜ İÇİN KİŞİYE ÖZEL FİYATLAMA YAPILSIN’

Yılda 3’ten fazla kaza yapan kişilerin rehabilitasyona tabi tutulması, ehliyetinin alınması gerekiyor. Ehliyet ceza puanlarının sigorta şirketlerine açılması, sigorta puanı gelmesi ve kişiye özel fiyatlama yapılması gerekiyor.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7000 dolarlık ek vergiye 700 bin TL zam!7000 dolarlık ek vergiye 700 bin TL zam!
Kısa Çalışma Ödeneği yönetmeliği yenilendiKısa Çalışma Ödeneği yönetmeliği yenilendi
Borsa'ya vergi mi geliyor? Cevdet Yılmaz'dan açıklama: 'Söylentilere itibar edilmemeli'Borsa'ya vergi mi geliyor? Cevdet Yılmaz'dan açıklama: 'Söylentilere itibar edilmemeli'
Anahtar Kelimeler:
kasko trafik sigortası
En Çok Okunan Haberler
ABD-Türkiye maçının önüne geçmişti! Genç kadından açıklama geldi

ABD-Türkiye maçının önüne geçmişti! Genç kadından açıklama geldi

Apple o teknolojiyi dünyaya duyurdu Elon Musk çılgına döndü! iPhone'ları Faraday kafesinde saklayacak

Apple o teknolojiyi dünyaya duyurdu Elon Musk çılgına döndü! iPhone'ları Faraday kafesinde saklayacak

Milyonları ilgilendiriyor! İşte yeni maaş hesabı! Uzman isim canlı yayında açıkladı

Milyonları ilgilendiriyor! İşte yeni maaş hesabı! Uzman isim canlı yayında açıkladı

Kısa Çalışma Ödeneği yönetmeliği yenilendi

Kısa Çalışma Ödeneği yönetmeliği yenilendi

10 bin liradan 4-5 bin liraya kadar düştü! Yüzlerce ilan var

10 bin liradan 4-5 bin liraya kadar düştü! Yüzlerce ilan var

Borsa'ya vergi mi geliyor? Cevdet Yılmaz'dan açıklama: 'Söylentilere itibar edilmemeli'

Borsa'ya vergi mi geliyor? Cevdet Yılmaz'dan açıklama: 'Söylentilere itibar edilmemeli'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.