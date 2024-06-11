Araç başına 9.500 TL… Trafik sigortasında oranlar değişti! Kötü sürücüye özel fiyat talebi

Trafik sigortasında prim artışları aylık olarak belirleniyor. 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak olan artış oranı yüzde 3.5 olarak belirlendi. Peki trafik sigortasında iyi sürücü ve kötü sürücü arasında fark ne kadar oldu? Ortalama bir hususi otomobil için ne kadar ödeniyor? Özellikle son dönemde kasko fiyatlarında bir düşüş söz konusuydu. Kasko yaptırmak için haziran ayı en ideal zaman mı?

Konuyla ilgili merak edilenleri Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, Milliyet’e açıkladı. Bağcı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Trafik sigortası prim artışları maliyet endeksine göre belirlenecekti. Yani araç fiyatlarındaki artışa, parça fiyatlarındaki artışa, onarım maliyetlerine bakılacaktı. Bununla ilgili TÜİK’in verileri baz alınıp trafik sigortasında bunun ortalamasına göre maliyet çıkarılıp fiyat artışları buna göre belirlenecekti.

Haziran ayı için yüzde 3.5 gibi bir artış yapılmıştı. Temmuz ayında da yüzde 3.5’lik bir artış belirlendi. Artış oranlarına başta sigorta şirketleri olmak üzere çok ciddi itirazlar geliyor. ‘Sadece enflasyon yüzde 75, yüzde 3.5 seviyesi düşük. Biz yüzde 140 oranında zarar ediyoruz’ diyorlar.

‘KÖTÜ SÜRÜCÜLERİ SİGORTA YAPMAK İSTEMİYORLAR’

Sigorta şirketleri kötü sürücüleri sigorta yapmaktan kaçınıyor. Yılda 3’ten fazla kaza yapan sürücüler var. Şu anda 22 milyon hiç kaza yapmayan sürücü var. 1.2 milyon yaklaşık 1 ve üzeri hasar yapanlar var. İyi sürücülerden, ‘Biz kötü sürücülerin primini ödüyoruz. Ben 20 yıldır hasar yapmıyorum. Yüzde 50 hasarsızlık indirimine ulaşmama rağmen neden 16 bin TL trafik sigortası ödüyorum’ diyenler var. ‘Biz kötü sürücüyü finanse etmek istemiyoruz. İyi sürücü ile kötü sürücü arasında fark artsın’ diyorlar.

Bir taraftan sigorta şirketleri trafik sigortası primlerinin çok az arttığını söylüyor. Serbest tarifeye geçilmesi yönünde talepler var. Bu primleri biz serbestçe belirleyelim, kötü sürücüden çok daha fazla alalım, iyi sürücüye indirim yapalım demek.

‘İYİ SÜRÜCÜLERE TABAN FİYAT GELSİN’

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu olarak biz bir taraftan iyi sürücülere taban fiyat gelmesinden yanayız, kötü sürücülerde tavan biraz daha yükseltilebilir. En azından kötü sürücüye belki bir basamak daha ilave edilebilir. Serbest fiyata karşıyız. Ülkemizdeki kaza oranlarının düşürülmesi gerekiyor.

Avrupa’da trafik kazası sayısı bizim ülkemizle aynı ancak bizim ülkemizde ölüm oranı 3 kat daha fazla. Kazayı önleyici tedbirlerin artırılması gerekiyor. Bunlar çözülmeden fiyat serbestisi piyasada sıkıntı yaratacak gibi duruyor.

‘İYİ SÜRÜCÜ İLE KÖTÜ SÜRÜCÜ ARASINDA 7 KAT FARK VAR’

Şu anda iyi sürücü, 5 yıldan fazla kaza yapmayan sürücü yüzde 50 indirim alıyor. Kötü sürücü her yıl kaza yaptıkça birinci yıl yüzde 100, ikinci yıl yüzde 150, üçüncü yıl sonrası yüzde 200 sür prim almaya devam ediyor. İyi sürücü ile kötü sürücü arasında 7 kat fark var.

ORTALAMA BİR ARAÇ NE ÖDÜYOR?

Şu anda ortalama hususi bir araç satın alan kişi 4’üncü kademeden yani ilk kez sigorta yaptıracaksa 9560 TL trafik sigortası bedeli ödemekte. 4’üncü kademeden ilk kez sigorta yaptıracak bir elektrikli araç sahibinin ödeyeceği trafik sigortası bedeli ise ortalama 8604 TL civarında.

‘KÖTÜ SÜRÜCÜ İÇİN KİŞİYE ÖZEL FİYATLAMA YAPILSIN’

Yılda 3’ten fazla kaza yapan kişilerin rehabilitasyona tabi tutulması, ehliyetinin alınması gerekiyor. Ehliyet ceza puanlarının sigorta şirketlerine açılması, sigorta puanı gelmesi ve kişiye özel fiyatlama yapılması gerekiyor.







