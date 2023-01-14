FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Araç bulma sıkıntısı...' İkinci el arabalarda EYT etkisi! 'Satılık' ilanlarının formatı değişti

'Araç bulma sıkıntısı...' İkinci el arabalarda EYT etkisi! 'Satılık' ilanlarının formatı değişti

14.01.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin beklediği EYT kararının açıklanmasıyla hem araştırmalar hem de ödemeler için hazırlıklar hızlandı. EYT, ikinci el araç piyasasında da büyük etki yarattı. Prim günlerini doldurmak ve askerlik borçlanmalarını ödeme isteyenler, araçlarını satışa çıkardı. Galericiler, ikinci eldeki araç bulma sıkıntısının EYT için araçların satışa çıkarılmasıyla azaldığını belirtti. İkinci el araba ilanı verilen online platformlarda bolca 'EYT için acil satılık' şeklinde ilanların olduğu görüldü.

'Araç bulma sıkıntısı...' İkinci el arabalarda EYT etkisi! 'Satılık' ilanlarının formatı değişti

Milyonlarca vatandaşın uzun zamandır merakla beklediği EYT kararı açıklanmıştı. EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasıyla birlikte EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Bir yandan da prim günlerini doldurmak ve askerlik borçlanmalarını ödemek isteyenler nakit ihtiyaçları için arabalarını satışa çıkarmaya başladı. İşte EYT'lilerin uyguladığı bu yöntem nedeniyle ikinci el araç piyasasında yeniden bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Galericiler ikinci el araç bulma sıkıntısının azaldığına dikkat çekerken ikinci el araba ilanlarının verildiği online platformlarda da çokça "EYT'den emekli olacağım için satıyorum" şeklinde ikinci el araç ilanlarının yer aldığı görüldü. İşte detaylar...

"EYT İLE İKİNCİ EL ARAÇ BULMA SIKINTISI AZALDI"

Galerici Ahmet Yurtlu da, ikinci el araç bulmakta sıkıntı çektiklerini ama bu düzenlemeyle beraber vatandaşların araçlarını satışa çıkarınca bu sıkıntının azaldığını kaydetti.

EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı

"EYT BORCUMU ÖDEYECEĞİM İÇİN ARACIMI SATIYORUM" DİYE İLANLAR GÖRMEYE BAŞLADIK"

Yurtlu, "Ülke gündemindeki en önemli konulardan bir tanesi EYT oldu. Vatandaşlar prim günlerini doldurmak ve askerlik borçlanmalarını yatırmak için araçlarını satışa çıkardı. İlanlarda da buna rastlıyoruz. ’EYT borcumu ödeyeceğim için aracımı satıyorum’ diye ilanlar görmeye başladık. Bu da bizim için yeni bir anekdot oldu. Böyle güzel bir düzenleme oldu. Bu fırsatı değerlendirmek için insanların bir kısmı döviz ve altınını bozdurdu, bir kısmı da aracını satarak borçlanmasını yapmak istiyor. Bu da piyasada bir denge unsuru oldu. Temmuz’dan Aralık’a kadar otomotiv sektörü satış anlamında yataya geçmişti. 15 Aralık’ta matrah düzenlemesi yapıldı. Bu düzenlemeden sonra beklenen çok olmadı. Bu beklentiyi karşılamayınca insanlar ikinci ele yöneldi. Çünkü sıfırda da tedarik edilebilecek araç yoktu. Bundan dolayı vatandaş ikinci ele yöneldi ve satışlarda ciddi bir artış yaşadık. O zamandan bu zamana kadar da fiyatlarda yüzde 25 artış gördük. EYT ve konut kredilerinin düzenlenmesiyle vatandaşlar hem borçlanmalarını tamamlamak hem de ev almak için araçlarını satmaya başladılar." şeklinde konuştu.

91211ec9-5866-49e9-94db-dc32d16d434d

"PİYASADA ARAÇ BULUNABİLİYOR"

Yurtlu, "Bu da piyasada araç bulunmasına neden oldu. Yoksa ciddi şekilde araç bulmakta sıkıntı yaşıyorduk. Vatandaşlar bize gelerek ’Borçlanmamı ödeyeceğim için aracımı satmak istiyorum’ diyor. Bunun eş zamanlı olması bizim işimize geldi. Çünkü çok ciddi bir sıkıntıya giriyorduk. Talep vardı ama arz olmayınca bu sefer fiyatlar sıkışmıştı" ifadelerini kullandı.

eyt2

'DOKTORDAN SATILIK', 'ÖĞRETMENDEN SATILIK' İLANLARI 'EYT'LİDEN SATILIK'A DÖNDÜ

Öte yandan ikinci el araba ilanlarının verildiği online platformlarda bolca 'EYT' ilanının olması dikkat çekti. Öncesinde araçlarını ilana koyarken 'Doktordan satılık' ya da 'Öğretmenden satılık' şeklinde ilanların verildiği sıkça rastlanırken şimdi ise 'EYT'liden satılık' şeklinde ilanlar platformlarda yer almaya başladı. İlanlarda vatandaşların 'EYT için acil satılık', 'EYT dolayısıyla fiyatı düşürüyorum' ve 'EYT için ihtiyaçtan' şeklinde başlıklar yazdığı görüldü.

eyt1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzine yılın ikinci zammı geliyor! Pazartesi gecesine kadar depoları doldurun: 67 kuruş daha artacak (14 Ocak Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları)Benzine yılın ikinci zammı geliyor! Pazartesi gecesine kadar depoları doldurun: 67 kuruş daha artacak (14 Ocak Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları)
Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı! Çarpıcı dolar tahmini Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı! Çarpıcı dolar tahmini
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...
Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba EYT ikinci el ikinci el araba piyasası ikinci el araç ikinci el araçlar

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz pozuna yorum yağdı! O detay kızdırdı

Sütyensiz pozuna yorum yağdı! O detay kızdırdı

EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı

EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı

Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi!

Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi!

Elektrik faturaları için dikkat çeken karar! İade edilecek...

Elektrik faturaları için dikkat çeken karar! İade edilecek...

Emekli maaşları arttı şimdi gözler Bayram ikramiyesinde!

Emekli maaşları arttı şimdi gözler Bayram ikramiyesinde!

İslam Memiş'ten iddialı altın ve dolar yorumu

İslam Memiş'ten iddialı altın ve dolar yorumu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.