Araç fiyatları düşecek mi? Sıfır ve ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer?

Güne hareketli başlayan dolar,euro ve altın fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamalar sonrası düşüş yaşadı. Sıfır ve ikinci el araba piyasasında fiyatlara zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki araç fiyatları düşecek mi?

ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Sektör temsilcileri 2. el araba fiyatlarının talep sebebiyle artmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellikle 2022 yılı Mart döneminde araba fiyatlarında ciddi bir artış beklenirken, şuan henüz belli olmasa da yeni yılla beraber sıfır otomobil fiyatlarına yapılacak olası zamların ikinci el araba fiyatlarını da etkileyeceği düşünülmekte. Ancak önceki gün döviz kurlarının düşmesiyle birlikte özellikle sosyal medyada bu tarz fiyatlamaların düşmesi beklenmeye başlandı. Fiyatlardaki düşüş veya artışı kurlardaki gidişat belirleyecek.

Konuyla ilgili olarak Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli ya da rengi bulamadığını ifade etti ve şöyle konuştu:

"Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla."

Ayrıca Türkiye otomotiv pazarında tedarik anlamında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını ifade eden Mersin, "Dolayısıyla stoktaki araç eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla. Ondaki ÖTV matrahı ve dilimi daha düşük olduğu için, daha aşağı indiği için orada sıkışma var." ifadelerini kullandı.



