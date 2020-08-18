Araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlardan önemli uyarı!

Hem sıfır hem ikinci el araçlardaki fiyat artışları birçok kişinin otomobil sahibi olabilmesini giderek daha da zorlaştırırken pandemiyle beraber sıfır araç üretimi ve dağıtımı büyük ölçüde düştüğü için durum daha da kritik bir hal aldı. Bu yüzden ikinci el otomobillere yoğunlaşan tüketici, ikinci el otomobil fiyatlarının da tabiri caizse uçmasına sebep oldu. Haliyle düşürülen kredi faiz oranları, fiyatlar yükseldiği için avantajını yitirdi. Tüm bu sebeplerden dolayı araç almak isteyenlerin şu sıralar aklında tek bir soru var: Araç fiyatları artmaya devam edecek mi? Bu sorunun cevabı ve çok daha fazlası için yazının devamına göz atmanız yeterli.
ARAÇ ÜRETİMİ DÜŞÜNCE İKİNCİ EL FİYATLARI UÇTU
Son yıllarda dövizin değer kazanması ve TL'nin değer kaybıyla başlayan araç fiyatlarındaki artış, pandemiden dolayı neredeyse tüm dünyada durma noktasına gelen araç üretimi ve sınırların kapatılmasıyla birlikte tavan yaptı. Pandemi sürecinde sıfır araç bulmak imkansızlaşırken ikinci el araçların değeri de sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkmaya başladı. Hem fiyatlar hem kredi faiz oranları yüksek olunca her şey gibi araç satışları da bu süreçten olumsuz yönde etkilendi. Bunun üzerine piyasada tekrar hareketlilik yaratmak için kredi faiz oranları düşürüldü.
KREDİ FAİZ ORANLARININ DÜŞÜK OLDUĞU ŞU SIRALAR ARAÇ ALINIR MI?
Kredi faiz oranlarının düşürülmesiyle birlikte çoğu kişi "Fiyat artışı devam edecek mi?" diye merak etmeye başladı çünkü faiz oranları düşürülmüş olsa da araç fiyatları genel olarak hala çok yüksek. Bu da vatandaşların fiyatlar düşer umuduyla beklemelerine sebep oluyor. Pandemi süreci sona ermediği ve ikinci dalga endişeleri nedeniyle araç fiyatlarındaki artışların bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. Yaklaşık %15 gibi bir fiyat artışı kasım ayına kadar sürecek, ardından fiyatlar daha sabit bir hale gelecek gibi görünüyor. Ancak fiyatların tekrar düşme ihtimali ve tarihi belirsizliğini koruyor.
KİRALIK ARAÇ HİZMETLERİNİN DE FİYATLARI ARTTI
Sıfır ve ikinci el araçlardaki hızlı fiyat artışları çoğu kişiyi araç kiralama servislerine yönlendirdi. Ancak normal koşullarda da pek ekonomik olmayan araç kiralama hizmetleri, filolarını genişletemeyen firmalar nedeniyle fiyat artışına maruz kaldı. Tıpkı vatandaş gibi filolarını genişletmek için avantajlı fiyatlarla sıfır veya ikinci el araç bulamayan kiralama şirketleri de tüm bu sebeplerden dolayı ne yazık ki ücretlerini arttırma yoluna gitti.
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