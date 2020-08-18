Araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlardan önemli uyarı!

Hem sıfır hem ikinci el araçlardaki fiyat artışları birçok kişinin otomobil sahibi olabilmesini giderek daha da zorlaştırırken pandemiyle beraber sıfır araç üretimi ve dağıtımı büyük ölçüde düştüğü için durum daha da kritik bir hal aldı. Bu yüzden ikinci el otomobillere yoğunlaşan tüketici, ikinci el otomobil fiyatlarının da tabiri caizse uçmasına sebep oldu. Haliyle düşürülen kredi faiz oranları, fiyatlar yükseldiği için avantajını yitirdi. Tüm bu sebeplerden dolayı araç almak isteyenlerin şu sıralar aklında tek bir soru var: Araç fiyatları artmaya devam edecek mi? Bu sorunun cevabı ve çok daha fazlası için yazının devamına göz atmanız yeterli.

ARAÇ ÜRETİMİ DÜŞÜNCE İKİNCİ EL FİYATLARI UÇTU

Son yıllarda dövizin değer kazanması ve TL'nin değer kaybıyla başlayan araç fiyatlarındaki artış, pandemiden dolayı neredeyse tüm dünyada durma noktasına gelen araç üretimi ve sınırların kapatılmasıyla birlikte tavan yaptı. Pandemi sürecinde sıfır araç bulmak imkansızlaşırken ikinci el araçların değeri de sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkmaya başladı. Hem fiyatlar hem kredi faiz oranları yüksek olunca her şey gibi araç satışları da bu süreçten olumsuz yönde etkilendi. Bunun üzerine piyasada tekrar hareketlilik yaratmak için kredi faiz oranları düşürüldü.