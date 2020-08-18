FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlardan önemli uyarı!

Araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlardan önemli uyarı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.08.2020 09:57 | Son Güncelleme

Son aylarda hızla tırmanan araç fiyatlarıyla ilgili en çok merak edilen konuların başında bu artışın ne zamana kadar devam edeceği geliyor. Kredi faiz oranlarının da düşmesiyle birlikte araç almak isteyenler, mevcut fiyatlar yüksek olduğu için daha uygun bir zamanı bekliyor. Peki araç fiyatlarındaki artış devam edecek mi? Edecekse artış oranları ne olacak? İşte cevapları...

Araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlardan önemli uyarı!

Hem sıfır hem ikinci el araçlardaki fiyat artışları birçok kişinin otomobil sahibi olabilmesini giderek daha da zorlaştırırken pandemiyle beraber sıfır araç üretimi ve dağıtımı büyük ölçüde düştüğü için durum daha da kritik bir hal aldı. Bu yüzden ikinci el otomobillere yoğunlaşan tüketici, ikinci el otomobil fiyatlarının da tabiri caizse uçmasına sebep oldu. Haliyle düşürülen kredi faiz oranları, fiyatlar yükseldiği için avantajını yitirdi. Tüm bu sebeplerden dolayı araç almak isteyenlerin şu sıralar aklında tek bir soru var: Araç fiyatları artmaya devam edecek mi? Bu sorunun cevabı ve çok daha fazlası için yazının devamına göz atmanız yeterli.

ARAÇ ÜRETİMİ DÜŞÜNCE İKİNCİ EL FİYATLARI UÇTU

Son yıllarda dövizin değer kazanması ve TL'nin değer kaybıyla başlayan araç fiyatlarındaki artış, pandemiden dolayı neredeyse tüm dünyada durma noktasına gelen araç üretimi ve sınırların kapatılmasıyla birlikte tavan yaptı. Pandemi sürecinde sıfır araç bulmak imkansızlaşırken ikinci el araçların değeri de sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkmaya başladı. Hem fiyatlar hem kredi faiz oranları yüksek olunca her şey gibi araç satışları da bu süreçten olumsuz yönde etkilendi. Bunun üzerine piyasada tekrar hareketlilik yaratmak için kredi faiz oranları düşürüldü.

KREDİ FAİZ ORANLARININ DÜŞÜK OLDUĞU ŞU SIRALAR ARAÇ ALINIR MI?

Kredi faiz oranlarının düşürülmesiyle birlikte çoğu kişi "Fiyat artışı devam edecek mi?" diye merak etmeye başladı çünkü faiz oranları düşürülmüş olsa da araç fiyatları genel olarak hala çok yüksek. Bu da vatandaşların fiyatlar düşer umuduyla beklemelerine sebep oluyor. Pandemi süreci sona ermediği ve ikinci dalga endişeleri nedeniyle araç fiyatlarındaki artışların bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. Yaklaşık %15 gibi bir fiyat artışı kasım ayına kadar sürecek, ardından fiyatlar daha sabit bir hale gelecek gibi görünüyor. Ancak fiyatların tekrar düşme ihtimali ve tarihi belirsizliğini koruyor.

KİRALIK ARAÇ HİZMETLERİNİN DE FİYATLARI ARTTI

Sıfır ve ikinci el araçlardaki hızlı fiyat artışları çoğu kişiyi araç kiralama servislerine yönlendirdi. Ancak normal koşullarda da pek ekonomik olmayan araç kiralama hizmetleri, filolarını genişletemeyen firmalar nedeniyle fiyat artışına maruz kaldı. Tıpkı vatandaş gibi filolarını genişletmek için avantajlı fiyatlarla sıfır veya ikinci el araç bulamayan kiralama şirketleri de tüm bu sebeplerden dolayı ne yazık ki ücretlerini arttırma yoluna gitti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor?İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor?
Yüzlerce yeni ilan yayınlandı! Başvurmak için...Yüzlerce yeni ilan yayınlandı! Başvurmak için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
100 bin lira teklif ettiler satmadı
100 bin lira teklif ettiler satmadı
Trump gözünü Çin yatırımcılara dikti!
Trump gözünü Çin yatırımcılara dikti!
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Altın fiyatları düşer mi?
Altın fiyatları düşer mi?
Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!
Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatına önlem
Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatına önlem
Altın fiyatları ne kadar oldu? (18 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)
Altın yükseliyor! Kritik seviyeye yakın...
İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru sayfası!
İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor?
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 18 Ağustos 2020 canlı ve anlık brent petrol fiyatları!
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?
Gümüş fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (18 Ağustos 2020 Salı) Gümüşün gramı ne kadar oldu?
Gümüş tekrar yükselişte!
Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın fiyatları!18 Ağustos 2020 Çeyrek altın son durum! Cumhuriyet altın ne kadar?
Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.