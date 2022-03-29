FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Araç kiralama şirketinden halka arz kararı! Lider Filo hisselerinde fiyat belli oldu

Araç kiralama şirketinden halka arz kararı! Lider Filo hisselerinde fiyat belli oldu

29.03.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonel araç kiralama sektörünün öncü markası Lider Filo halka arz oluyor. Talepler 29-30 Mart tarihlerinde toplanacak. Şirket hisse başına 18,65 TL fiyat ile halka arz edilecek. Sağlanan yeni kaynak daha hızlı büyümede kullanılacak.

Araç kiralama şirketinden halka arz kararı! Lider Filo hisselerinde fiyat belli oldu

Türkiye’de operasyonel araç kiralama sektöründe kurulduğu 2010 yılından bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren Lider Filo’nun (LDR Turizm) şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu geçen Perşembe günü onaylandı. Şirketin halka arzı için talep toplama tarihleri 29-30 Mart 2022 olarak belirlendi.

Lider Filo, yaklaşık 4 bin araçlık güçlü filosuyla, finansal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde müşterilerine özelleştirilmiş uzun dönem araç kiralama hizmeti sağlıyor.

Tera Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 13.000.000 TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 4.000.000 TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde şirketin sahip olduğu, halka arz edilen payların yüzde 20’sine denk gelen 3.400.000 TL nominal değerli payların da ek satışı gerçekleştirilecek.

WhatsApp Image 2022-03-29 at 11.40.47

“BORSA’DA SATIŞ - EŞİT DAĞITIM” YÖNTEMİYLE HALKA ARZ

Halka arzın büyüklüğünün 317.050.000 TL olması beklenirken; ek satış olursa büyüklük seviyesi 380.460.000 TL’ye ulaşacak. Halka arz işlemi sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,76, ek satış olursa yüzde 30,91 olacak. Şirket hisse başına 18,65 TL fiyat ile halka arz edilecek.

Halka arz öncesi 53.000.000 TL olan sermaye, halka arz sonrası 66.000.000 TL’ye ulaşacak. Halka arz işlemi, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Halka arza başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve diğer tüm aracı kurumlar ve bankalar üzerinden taleplerini gönderebilecek.

FİLOSUNU GÜÇLENDİRECEK, İSTİKRARLI BÜYÜYECEK

Lider Filo, halka arzdan elde ededeceği güçlü kaynağın yüzde 70’ine karşılık gelen tutarını şirketin yeni taşıt yatırımlarında, yüzde 30’una karşılık gelen tutarı net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ve yeni yatırımlarda kullanılacak.
Yatırımlarıyla filosunu büyütecek olan şirket, sağlayacağı yeni kaynak ile stratejik amaçlarına uygun olarak daha hızlı büyümeyi, kârlılığını artırmayı ve sektöründe öncü marka olma vizyonunu güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyor. Lider Filo böylece müşteriye özel hizmetleri ve en yeni modellerden oluşan filosuyla sektördeki etkinliğini daha da artıracak.

METİN BAROKAS: YÜKSEK KÂRLILIKLARI YAKALACAĞIZ

Lider Filo Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas, gelecek dönem hedefleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “Halka arz bizim için önemli bir başarı olacaktır. Borsa İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bu işlem ile kalıcı finansman sağlayacağız. Halka arz sağlıklı ve istikrarlı büyümemize pozitif etki yapacak, yüksek kârlılıkları yakalayacağız. 12 yıllık bir firmayız, genç bir şirketiz. Araç filomuz da oldukça genç. Sektör ortalaması araç yaşında 18 ay iken, bizde bu rakam 15 ay düzeyinde. Bu da araç filomuzun oldukça değerli olması anlamına geliyor. Bununla birlikte müşteri memnuniyetinde çok önemli noktadayız. Yıllar itibariyle sunduğumuz butik hizmet anlayışına bağlı olarak oluşan müşteri sadakati, güncel dönemde yüzde 90 sözleşme yenileme oranı ile şirketimizin marka değerini artırmış ve Lider Filo’yu sektör içerisinde tercih edilen değerli bir kurum haline getirmiştir. Bu başarı da bizim için oldukça değerli.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sigaraya zam mı geliyor?Sigaraya zam mı geliyor?
Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!
Altın fiyatları için kritik süreç başladı! Dev isimlerden altın tahmini: Ne uçacak ne kaçacak, bu seviyeler...Altın fiyatları için kritik süreç başladı! Dev isimlerden altın tahmini: Ne uçacak ne kaçacak, bu seviyeler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da barış umudu!

İstanbul'da barış umudu!

Şeyma Demir'in ölümünde tecavüz itirafı

Şeyma Demir'in ölümünde tecavüz itirafı

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia! Motorin fiyatı...

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia! Motorin fiyatı...

Konutta KDV indirimi geldi! 'Ev fiyatları düşecek mi?' diyenler için şok gelişme... 'İşe yaramayacak, haziranda yeniden...'

Konutta KDV indirimi geldi! 'Ev fiyatları düşecek mi?' diyenler için şok gelişme... 'İşe yaramayacak, haziranda yeniden...'

EYT’de son bir adım: 10 Mayıs’ta netleşecek! 20 ve 25 yıl detayı...

EYT’de son bir adım: 10 Mayıs’ta netleşecek! 20 ve 25 yıl detayı...

Oto galericiye KDV şoku: İkinci el 'uçan' araba! "Fiyatları daha da arttıracaklar"

Oto galericiye KDV şoku: İkinci el 'uçan' araba! "Fiyatları daha da arttıracaklar"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Oruç tutmak kanser riskini azaltır

Oruç tutmak kanser riskini azaltır

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.