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Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme: Cezalar belli oldu

Resmî Gazete’de araç muayenesi, demiryolu emniyeti, ulaştırma denetimleri ve ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin düzenlemeler yayımlandı. Yükümlülüklere uymayan işletmecilere 17 bin 376 TL ile 100 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak

Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme: Cezalar belli oldu
Cansu Çamcı

Araç muayene istasyonlarının faaliyetlerini ilgilendiren yeni düzenleme, 9 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan değişiklikle istasyonların denetimi, işletme şartları ve bazı yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi.

DENETİM BAKANLIK TARAFINDAN YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre araç muayene istasyonlarının denetimi, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Yönetmelikte ayrıca, işletme belgesiyle yetkilendirilen ancak belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket eden istasyon işletmecilerine uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi.

Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme: Cezalar belli oldu 1

CEZALAR 17 BİN 376 TL'DEN BAŞLIYOR

Düzenlemeye göre bazı yükümlülüklere aykırılık halinde 17 bin 376 TL idari para cezası uygulanacak.

Belirlenen diğer ihlaller için cezalar şöyle:

17.376 TL: Yönetmelikte belirtilen bazı işletme ve çalışma şartlarına aykırılıklar

43.447 TL: Belirli idari ve operasyonel yükümlülüklere aykırılıklar

100.000 TL: Daha ağır nitelikteki belirli yükümlülüklere aykırılıklar

Yönetmelikte sayılan bazı yükümlülüklerin ise “idari şart” olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı.

Yönetmelik değişikliği, 9 Ekim 2026 tarihinde yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Düzenlemenin hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütecek.

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Anahtar Kelimeler:
araç muayene cezası araç muayene istasyonu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
arac muayene istasyonları tek el olmaktan cikarilmali. çok büyük rant dönüyor.
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