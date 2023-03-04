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Araç muayene süresi uzatıldı: O tarihten itibaren 30 güne dikkat! Cezalar iptal edilecek...

04.03.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OHAL ilan edilen illerde yerleşik kişilerin araç muayene süreleri ertelendi. 6 şubattan OHAL suresinin sonuna kadar araç muayene süresi dolanlar, OHAL bittikten sonraki bir ay içinde araç muayenesi yaptırabilecek. Bu sürede araçlara ceza kesilmeyecek.

Araç muayene süresi uzatıldı: O tarihten itibaren 30 güne dikkat! Cezalar iptal edilecek...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki araçların muayenelerinin geçerlilik süresinin uzatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "OHAL ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza ait araçlar ile 6 Şubat tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların muayenelerinin geçerlilik süreleri uzatılmıştır" denildi.

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TRAFİK CEZALARINA İPTAL

6 Şubat’tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar dolanların araç muayene işlemlerinin, OHAL süresinin sona erdiği tarihten itibaren 1 ay sonrasına kadar geçerli sayılacağı bildirilen açıklamada, "OHAL süresi bittikten 30 gün sonrasına kadar vatandaşlarımız araçlarını istedikleri yerde muayene ettirebilecekler. Bu dönemde muayene yaptırmadığı gerekçesiyle düzenlenen trafik cezaları da iptal edilecek" ifadeleri kullanıldı.

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