Araç muayene süresi uzatıldı: O tarihten itibaren 30 güne dikkat! Cezalar iptal edilecek...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki araçların muayenelerinin geçerlilik süresinin uzatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "OHAL ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza ait araçlar ile 6 Şubat tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların muayenelerinin geçerlilik süreleri uzatılmıştır" denildi.

TRAFİK CEZALARINA İPTAL

6 Şubat’tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar dolanların araç muayene işlemlerinin, OHAL süresinin sona erdiği tarihten itibaren 1 ay sonrasına kadar geçerli sayılacağı bildirilen açıklamada, "OHAL süresi bittikten 30 gün sonrasına kadar vatandaşlarımız araçlarını istedikleri yerde muayene ettirebilecekler. Bu dönemde muayene yaptırmadığı gerekçesiyle düzenlenen trafik cezaları da iptal edilecek" ifadeleri kullanıldı.

