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Araç piyasasında umutlar boşa çıktı! Bayram sonrası hareketlenir diyorlardı ama sinek avlıyorlar

22.04.2025 12:37
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İkinci el otomobil pazarında Ramazan Bayramı sonrası satışlarda artış beklenirken, ne satıcılar ne de alıcılar umduğunu bulabildi. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde her hafta Pazar günü kurulan ve çevre ilçelerden de yoğun ilgi gören ikinci el oto pazarında beklenen hareketlilik henüz yaşanmadı.

Araç piyasasında umutlar boşa çıktı! Bayram sonrası hareketlenir diyorlardı ama sinek avlıyorlar

Sabahın erken saatlerinde pazara gelerek araçlarını sergileyen satıcılar, alıcıların genellikle sadece bakıp fiyat sorduğunu, ancak satışların beklenen seviyede gerçekleşmediğini belirtti. Alıcılar ise bütçelerine uygun araba bulamadıklarından şikayetçi.

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ÜMİTLER BOŞA ÇIKTI

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Ramazan ayı öncesinde de hareketliliğin az olduğu Sorgun'daki ikinci el oto pazarında, bayram sonrası canlanma umutları da boşa çıktı. Satıcılar, fiyatlarda aşırı bir yükselme olmadığını, ancak alıcıların taleplerinin düşük kaldığını ifade etti.

Pazardaki durgunluğun nedenlerinden biri olarak, internet üzerinden araç satışlarının artması gösteriliyor. Vatandaşlar, online platformlarda daha geniş seçenekler bulabildikleri için fiziki pazarlara olan ilginin azaldığını dile getiriyor.

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MÜŞTERİ VAR ALAN YOK

Sorgun’da oto kaporta ve galericilikle uğraştığını söyleyen Fuat Akdağ "Ramazan'dan sonra biz oto ticaretinin alıp satımını hızlanacağını düşündük ama pek istediğimiz gibi de olmadı. Şu an piyasada çok hızlı bir düşüş ve durgunluk var. Bakan çok ama alan yok, maalesef böyle bir durgunluk var. Aslında pazar kalabalık ama müşteri bakıyor ve geçiyor, almıyor" dedi.

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330 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARDI

İkinci el oto pazarına Yozgat merkezden geldiğini belirten Mecnun Kaya ise aracını 330 bin liraya satmayı düşündüğünü söyleyerek, "Buranın pazarı canlı diyerek geldim. Aracımı satmayı düşünüyorum. Bayramdan sonra belki açılır diye umut ettik. Eğer açılırsa da vatandaş için de bizim için de iyi olur" şeklinde konuştu.

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Sorgun Aşağıcumafakılı köyünden geldiğini ve 93 model aracını takasla değiştirmeyi düşündüğünü söyleyen Mustafa Özdemir ise Piyasanın düzeni yok diyerek "Benim 93 model Toros aracım var 15 senedir kullanıyorum. Eğer 100 bin lira veya 150 bin lira üste vereceğim bir araba bulabilirsem diye geldim ama piyasa gayet durgun" İfadelerini kullandı.

İkinci el oto pazarındaki satıcılar, önümüzdeki haftalarda talebin artmasını umut ederken, alıcılar da bütçelerine uygun fiyatlı araçların pazara girmesini bekliyor.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba araç fiyatları
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