FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Araç sahipleri bu habere dikkat! Haberiniz olmadan kapınıza icra gelebilir

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Trafikte küçük bir kaza yapsanız bile icralık olabilirsiniz. Kazanın ardından karşı tarafın haberi bile olmadan adınıza başlatılan icra takibiyle on binlerce liranız bir anda yok olabilir. Ödenen icra parasından ise karşı tarafın haberi bile olmuyor. İşte detaylar...

Araç sahipleri bu habere dikkat! Haberiniz olmadan kapınıza icra gelebilir
Cansu Çamcı

Trafikte küçük bir kaza yapıp karşı tarafla anlaşsanız bile bu kez de icra takibiyle uğraşabilirsiniz.

Kazanın ardından karşı tarafın haberi bile olmadan adınıza başlatılan icra takibiyle on binlerce liranız bir anda buharlaşabilir. Kusurlu taraf sadece karşı tarafın aracının onarılması değil aracın kullanılmadığı dönemler için de ödeme yapmak zorunda kalıyor.

AVUKATLAR ÖDEME ALMAK İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATIYOR!

Son yıllarda yaşanan olaylarda mağduriyetler ortaya çıkmaya başladı. Hasarlı aracın sahiplerine ulaşan avukatlar, araç sahibinden vekaletname alarak aracın hasar durumuna göre ve hasarın onarım süresini dikkate alarak ilamsız icra takibi başlatıyor. Bu durumdan hasar gören aracın sahibinin bilgisi de bulunmayabiliyor. Çünkü araç sahipleri avukatlara değer kaybı için vekalet verdiğini düşünse de avukatlar kusurlu taraftan ödeme almak için ilamsız icra takibi başlatıyor.

Araç sahipleri bu habere dikkat! Haberiniz olmadan kapınıza icra gelebilir 1

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Kazada kusuru bulunmayan tarafın aracını bıraktığı kaportacı ya da yetkili servise ulaşan avukatlar, mağdur kişinin iletişim bilgilerini elde ediyor. Bu bilgilerle birlikte kişiye ulaşarak aracına hasar verildiğini, değer kaybı oluştuğunu, bu değer kaybını sigorta şirketinin ödeyeceğini ve bu işlemlerin takip edilmesi için vekaletname verilmesini talep ediyor. Mağdur taraf da hasarın giderilecek olmasına rağmen aracında değer kaybı oluşacağı için ekstra tutarı istiyor. Avukatlar da vekaleti aldıktan sonra sigorta şirketlerine başvurarak değer kaybı tazminatı talep ediyor. Bunun dışında aracın kullanılmadığı her gün için kiralık araç ücreti de isteniyor. Değer kaybı tazminatı dışında kalan tutarları kazada kusurlu taraf cebinden karşılamak zorunda kalıyor.

Araç sahipleri bu habere dikkat! Haberiniz olmadan kapınıza icra gelebilir 2

İCRA TAKİBİNE DİKKAT EDİN

İlamsız icra takibi, alacaklının mahkeme kararı olmaksızın ya da mahkeme kararı olmasına rağmen ilamlı icra yolu kapalı olan alacakların tahsili için başvurulan takip olarak biliniyor. Çek, bono gibi kambiyo senetlerine özgü alacakların takibinde evrak aslının ibraz edilmesi ve icra müdürülüğüne takip açma zorunlu bir unsur iken ilamsız takipte evrak beyan edilmesi mecburi değil. Trafik kazalarındaki alacaklara ilişkin de ilamsız icra takibi başlatılabiliyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakır fiyatlarında sert düşüş! O rakamın altına gerilediBakır fiyatlarında sert düşüş! O rakamın altına geriledi
Çiçek sektöründe Sevgililer Günü yoğunluğu! "Geçen yıla göre artış var"Çiçek sektöründe Sevgililer Günü yoğunluğu! "Geçen yıla göre artış var"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.