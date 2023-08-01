FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Motorine zam geldi, sırada LPG var...

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Motorine zam geldi, sırada LPG var...

01.08.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda petrol fiyatlarındaki artış, döviz kurundaki yükseliş ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan artış akaryakıt fiyatlarına zam gelmesine yol açmıştı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam geldi. Ayrıca, LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Motorine zam geldi, sırada LPG var...

Motorin fiyatları ve benzin fiyatı peş peşe artmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam geldi.

thumbs_b_c_eb425ec978a710a90549d2511490dcb2

İZMİR'DE MOTORİN LİTRE FİYATI 37 TL'Yİ GEÇTİ

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 36.39 liraya, Ankara'da 36.88 liraya, İzmir'de 37.07 liraya yükseldi.

Son zammın ardından motorin fiyatı son 2 ayda yüzde 88 yükselmiş oldu.

LPG'YE DE ZAM YOLDA

Öte yandan LPG'ye zam geleceği belirtildi. LGP'ye de 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur ve emeklilerin zam oranı ne olacak? İşte zam pazarlığında son durum ve tüm talepler…Memur ve emeklilerin zam oranı ne olacak? İşte zam pazarlığında son durum ve tüm talepler…
Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklamaDoğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama
Gözlerin çevrildiği toplantıya saatler kala teklif Şimşek'e iletildi Gözlerin çevrildiği toplantıya saatler kala teklif Şimşek'e iletildi
Anahtar Kelimeler:
motorin Zam Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.