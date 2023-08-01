Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Motorine zam geldi, sırada LPG var...

Motorin fiyatları ve benzin fiyatı peş peşe artmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam geldi.

İZMİR'DE MOTORİN LİTRE FİYATI 37 TL'Yİ GEÇTİ

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 36.39 liraya, Ankara'da 36.88 liraya, İzmir'de 37.07 liraya yükseldi.

Son zammın ardından motorin fiyatı son 2 ayda yüzde 88 yükselmiş oldu.

LPG'YE DE ZAM YOLDA

Öte yandan LPG'ye zam geleceği belirtildi. LGP'ye de 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.



