Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha, gece yarısı yürürlüğe girdi

Son dakika: Benzin ve motorin (mazot) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici iki kalemden biri olan brent petrol, son 5 günde yüzde 5 yükselişle en son Nisan ayında gördüğü 83 doların da üzerine çıktı. Dolar kurunun rekor seviyelerde olması ve petroldeki yükseliş yurt içinde akaryakıt fiyatlarını hemen her gün değiştirmeye devam ediyor.
Gece yarısı itibarıyla akaryakıta bir zam daha geldi. Motorinin litre fiyatına 1.45 TL'lik zam yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de motorine 1,55 TL’lik zam yapılmıştı.
Geçtiğimiz gün 2 TL zam gelen benzin litre fiyatı içinse herhangi bir değişiklik şimdilik bulunmuyor.
İstanbul
Motorin: 35,24
Benzin: 36,06
Ankara
Motorin: 35,82
Benzin: 36,53
İzmir
Motorin:36,01
Benzin: 36,44