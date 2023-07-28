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Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha, gece yarısı yürürlüğe girdi

28.07.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Son günlerde akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam gelip gelmediğini merak ediyor. Gece yarısı itibarıyla motorine zam geldi. Zammın nedeni olarak artan petrol fiyatları neden olarak gösterildi. Benzine ise herhangi bir zam bulunmuyor. İşte son dakika akaryakıt haberinin detayları...

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha, gece yarısı yürürlüğe girdi

Son dakika: Benzin ve motorin (mazot) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici iki kalemden biri olan brent petrol, son 5 günde yüzde 5 yükselişle en son Nisan ayında gördüğü 83 doların da üzerine çıktı. Dolar kurunun rekor seviyelerde olması ve petroldeki yükseliş yurt içinde akaryakıt fiyatlarını hemen her gün değiştirmeye devam ediyor.

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MOTORİNE ZAM

Gece yarısı itibarıyla akaryakıta bir zam daha geldi. Motorinin litre fiyatına 1.45 TL'lik zam yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de motorine 1,55 TL’lik zam yapılmıştı.

BENZİNE ZAM YOK

Geçtiğimiz gün 2 TL zam gelen benzin litre fiyatı içinse herhangi bir değişiklik şimdilik bulunmuyor.

İstanbul

Motorin: 35,24
Benzin: 36,06

Ankara

Motorin: 35,82
Benzin: 36,53

İzmir

Motorin:36,01
Benzin: 36,44

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benzin motorin

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