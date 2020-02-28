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Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 31 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 34 kuruş indirim yapılacak.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 31 kuruş, benzinde ise 34 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,42 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,11 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,44 liradan 6,13 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,55 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,80 liradan 6,46 liraya, İzmir'de 6,90 liradan 6,56 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
benzin, motorin, akaryakıt, indirim,

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Hadi hayırlısı. Devamını bekleriz.
he he yemedik ama
Ağam bizimle eğleniyor yine..
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