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Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatlarına 8 kuruş zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 16:25 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam geldi.

Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatlarına 8 kuruş zam geldi

Benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam geldi. AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 6,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,81 liraya, İzmir'de 6,82 liradan 6,90 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
benzin, zam, akaryakıt,

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
dalga geçiyorlar insanlarla artık ne zaman şunlara tokat atacak bu halk ! Daha neyi beklıyoruz
2 gün önce indirim gelmisti 3. gün zam 5. gün birdaha zam olur
bi yükseliyor bi iniyor ozaman indirmeyin kardeşim zam yapacaksanız aklımızla alaymı ediyorsunuz
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