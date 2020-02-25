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Araç sahipleri dikkat! Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2020 16:59 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş indirim yapıldı. Benzin fiyatlarına dolar kurundaki artışa bağlı olarak dün gece itibariyle 16 kuruş zam yapılmıştı.

Araç sahipleri dikkat! Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim yapıldı

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,89 liradan 6,79 liraya, İzmir'de 6,99 liradan 6,89 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
benzin, indirim,

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