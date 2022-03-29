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Araç sahipleri dikkat! Bir dönem sonra eriyor... OGS'de son iki gün

29.03.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenlemede son iki gün. 31 Mart itibari ile köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan ücret ödeme sistemlerinden Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) kaldırılacak sadece HGS’nin kullanılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalarca ücretsiz HGS etiketinin verileceği ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceğini bildirdi.

Araç sahipleri dikkat! Bir dönem sonra eriyor... OGS'de son iki gün

OGS tarih oluyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni düzenlemede son iki gün. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) 31 Mart'ta sona ereceğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) geçiş işlemlerinin tamamlanmasına 2 gün kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, OGS ve HGS'nin gişelerde karışıklığa neden olduğuna işaret edilerek, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için OGS'nin 31 Mart'tan itibaren kaldırılacağı belirtildi.

OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalarca ücretsiz HGS etiketinin verileceği ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceği bildirilen açıklamada, OGS'den HGS'ye geçiş oranının yüzde 70'i aştığı ve bankalarda yeterli miktarda HGS etiketinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceği, herhangi bir aksaklığın yaşanmayacağı vurgulandı.

OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almaları için takip etmesi gereken adımlara ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir."

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