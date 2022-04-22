Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Benzin ve motorinin...

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişiyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti. 22 Nisan Cuma günü brent petrol fiyatı, 107 dolardan işlem görüyor. Akaryakıt fiyatlarında bugün bir indirim ya da zam haberi gelmedi. Akaryakıt grubunda son olarak 16 Nisan Cumartesi günü motorinde 1,79 TL artış yaşanmıştı.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Dün 109,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 107,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 102,56 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti.

Dün, Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, bugün yaptığı açıklamasında, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in "dış şoklara karşı bağışık olmadığını" ve Covid-19'un yayılmasının iç ekonomi üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi.

Petrol fiyatları, AB'nin Rus petrolüne yasaklama getirmesi olasılığıyla dalgalanmaya devam ediyor. Libya'da geçen haftaki üretim kesintileri ise petrol arz sıkıntısı endişelerini artırıyor.

PETROL TAHMİNİNİ YÜKSELTTİLER

Petrol Çin'deki talebe ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle haftalık bazda düşüşe hazırlanırken, Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla petrol tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar yaşanıyor.

Bu hafta Çin kaynaklı fiyatlamalar dolayısıyla ABD ham petrolünde yüzde 4'e varan düşüş yaşandı.

Morgan Stanley, Rusya kaynaklı arz sıkıntılarının artırabileceğine işaret ederek, Brent petrolde üçüncü ve dördüncü çeyrek fiyat beklentisini 10’ar dolar artırdı ve sırasıyla 130 ve 120 dolara çıkardı.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatlarına son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü 1 lira 79 kuruşluk zam yapılmıştı.

Bugün ise duyurulan herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

22 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



