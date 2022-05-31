FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Araç sahipleri dikkat! Petroldeki yükseliş sürüyor: Akaryakıta yeni zam beklentisi

Araç sahipleri dikkat! Petroldeki yükseliş sürüyor: Akaryakıta yeni zam beklentisi

31.05.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıta gelen üst üste gelen zammın ardından araç sahiplerini tedirgin edecek gelişme yaşandı. AB ülkelerinin Rus petrolüne karşı aldığı ambargo kararı sonrası Brent petrol fiyatları hareketlendi. Alınan karar sonarı 123 dolara kadar dayanan Brent petrol, son 1 haftada yüzde 9 yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yeni zam yapılma ihtimalinin güçlendirdi.

Araç sahipleri dikkat! Petroldeki yükseliş sürüyor: Akaryakıta yeni zam beklentisi

Son dakika haberine göre, petrol fiyatlarındaki yükselişi takip eden akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda. AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu kararının ardından 120 dolar seviyesinde bulunan brent petrol 123 doları aştı. Peki brent petroldeki bu yükseliş akaryakıta nasıl yansır? Benzin ve motorine zam gelir mi? sorularını akıllara getirdi.

Brent petrol 123 doları aşarken, ABD ham petrolü de 119 doları gördü.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan boru hattıyla sağlanan yüzde 10 oranındaki petrol konusunu ileride tekrar değerlendireceklerini ifade etti. ABD ve AB'de seyahat sezonunun gelmesiyle petrol talebinin yoğunlaşacağı bir dönemde alınan kararın, piyasada arz daralmasına yol açacağı beklentileri fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de Covid-19 tedbirleri nedeniyle uzun süredir uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı beklentileri de fiyatların yükselişinde etkili oluyor.

petrol55

Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Covid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'da yaklaşık 2 aydır süren kısıtlamaların, haziran başında kaldırılması hedeflendiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, perşembe günü bir araya gelecek. Toplantıda, OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek. OPEC+ grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 120,17 ile 120,48 dolar aralığının direnç, 119,54 ile 119,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKITA ZAM BEKLENTİSİ

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yaşanan artışın Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına büyük oranda yansıması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte güncel benzin motorin ve LPG litre fiyatları...

İSTANBUL
Benzin: 24,98 TL
Motorin: 24,44 TL
LPG: 11,40 TL

ANKARA
Benzin: 25,07 TL
Motorin: 24,48 TL
LPG: 11,60 TL

İZMİR
Benzin: 25,09 TL
Motorin: 24,49 TL
LPG: 11,40 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakandan stokçuluk ve enflasyon açıklamasıBakandan stokçuluk ve enflasyon açıklaması
Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'
Tazminat alabilirsiniz! Çoğu araç sahibi bundan haberdar değilTazminat alabilirsiniz! Çoğu araç sahibi bundan haberdar değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

Şaşkına çeviren fantezi sorusu! "Kocam cinsellikte..."

Şaşkına çeviren fantezi sorusu! "Kocam cinsellikte..."

Konutta fiyatları düşürecek adım!

Konutta fiyatları düşürecek adım!

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Altın fiyatları için kritik rakamı açıkladılar: ‘Daha fazla acı olabilir’

Altın fiyatları için kritik rakamı açıkladılar: ‘Daha fazla acı olabilir’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şaşırtıcı faydaları: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Şaşırtıcı faydaları: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Şeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadı

Şeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Derisi yavaş yavaş çürüyüp düşüyor! Bir odada ölmeyi bekliyor

Derisi yavaş yavaş çürüyüp düşüyor! Bir odada ölmeyi bekliyor

İstemediğiniz şeyler için kendinizi zorlamayın!

İstemediğiniz şeyler için kendinizi zorlamayın!

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.