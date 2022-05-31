Araç sahipleri dikkat! Petroldeki yükseliş sürüyor: Akaryakıta yeni zam beklentisi

Son dakika haberine göre, petrol fiyatlarındaki yükselişi takip eden akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda. AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu kararının ardından 120 dolar seviyesinde bulunan brent petrol 123 doları aştı. Peki brent petroldeki bu yükseliş akaryakıta nasıl yansır? Benzin ve motorine zam gelir mi? sorularını akıllara getirdi.

Brent petrol 123 doları aşarken, ABD ham petrolü de 119 doları gördü.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan boru hattıyla sağlanan yüzde 10 oranındaki petrol konusunu ileride tekrar değerlendireceklerini ifade etti. ABD ve AB'de seyahat sezonunun gelmesiyle petrol talebinin yoğunlaşacağı bir dönemde alınan kararın, piyasada arz daralmasına yol açacağı beklentileri fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de Covid-19 tedbirleri nedeniyle uzun süredir uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı beklentileri de fiyatların yükselişinde etkili oluyor.

Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Covid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'da yaklaşık 2 aydır süren kısıtlamaların, haziran başında kaldırılması hedeflendiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, perşembe günü bir araya gelecek. Toplantıda, OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek. OPEC+ grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 120,17 ile 120,48 dolar aralığının direnç, 119,54 ile 119,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKITA ZAM BEKLENTİSİ

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yaşanan artışın Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına büyük oranda yansıması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte güncel benzin motorin ve LPG litre fiyatları...

İSTANBUL

Benzin: 24,98 TL

Motorin: 24,44 TL

LPG: 11,40 TL

ANKARA

Benzin: 25,07 TL

Motorin: 24,48 TL

LPG: 11,60 TL

İZMİR

Benzin: 25,09 TL

Motorin: 24,49 TL

LPG: 11,40 TL

