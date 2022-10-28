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Araç sahipleri dikkat! Araçlara 'alkol kilidi' geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı

28.10.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sabini ilgilendiren yeni düzenleme geldi. Trafikte güvenliğin artırılması amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi zorunluluğu geliyor.

Araç sahipleri dikkat! Araçlara 'alkol kilidi' geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı

Trafikte güvenliğin artırılması amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik, Acil Durum Şeritte Tutma Sistemlerine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığına İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik ile Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Bakanlık tarafından uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan çalışmalarla, otomotiv sanayisinin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik ve düşük emisyon seviyesinde olması ve bu sayede vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması ile daha çevreci araçların kullanımının sağlanması amaçlandı.

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Araçlarda Acil Durum Şeritte Tutma Sistemi, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı, Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi zorunluluğuna ilişkin mevzuat kapsamında M1 (Otomobil), M2 (Minibüs), M3 (Otobüs), N1 (Hafif ticari), N2 (Kamyonet), N3 (Kamyon) kategorilerine göre yürürlüğe gireceği tarihler, AB ile eş zamanlı olarak yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik üniteler için 7 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

Uygulama tarihleri itibarıyla yeni imal edilecek ilgili kategorideki araçlarda belirtilen sistemler için zorunluluk getirilerek piyasaya arz edilecek araçlarda can ve mal güvenliğinin korunması bakımından geliştirmede bulunuldu.

Ayrıca araçların teknik dokümantasyonunu içeren ve gümrük, satış ve tescil aşamalarında aracın kimlik kartı olarak kullanılan uygunluk belgesi formatları yeni nesil araçlara göre güncellendi. (AA)

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