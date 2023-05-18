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Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatı 3 kat arttı

18.05.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırık, sürtme ya da çizik... Bunlar artık sürücülerin en büyük kabusu. Çünkü kasko fiyatları 3 katına çıktı. Şimdi sürücüler araçlarına gözü gibi bakıyor. Artık sürücüler yüksek enflasyondan dolayı kasko yaptırmaktan vazgeçiyor.

Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatı 3 kat arttı

Araç sahipleri yüksek kasko fiyatlarından şikayetçi, fiyatlar bir yılda 3 katına çıktı. Artışa neden olarak yüksek döviz kuru, artan araç ve yedek parça fiyatları neden olarak gösteriliyor. Yılın ilk üç ayında, hasar dosyası başına ortalama tazminat ödemesi kaskoda 15 bin lira, zorunlu trafik sigortasında 11 bin lira oldu.

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KASKO FİYATLARI 3 KATINA ÇIKTI

NTV'nin haberine göre sigorta sektörü yetkilisi Muhammed Karakum, "Yılın ilk üç ayında hasar ödeme tutarları oldukça yükseldi. Bunun sebebi parça maliyetlerindeki ve işçi ücretindeki artışlar" derken geçen yıl ortalama 5 bin liraya yaptırılan bir kasko poliçesinin bu sene 15 bin lira civarında olduğunu yine geçen yıl bin 200 liraya yapılan trafik poliçesinin ise bu yıl 3 bin lira civarına yapılabileceğini belirtti.


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