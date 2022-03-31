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Araç sahiplerine önemli uyarı! Yoğunluk oluştu... Bugün sona eriyor

31.03.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli gelişme. 1 Aralık 2021'de başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, bugün sona eriyor. Uygulamanın son gününde araç sahipleri lastikçilerde sürücüler yoğunluk oluşturdu.

Araç sahiplerine önemli uyarı! Yoğunluk oluştu... Bugün sona eriyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması, bugün itibariyle sona erdi. Kış lastiği uygulamasının son gününde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan lastikçilerde yoğunluk oluştu. Araçlarının kışlık lastiklerini yazlık lastiklerle değiştirmek isteyen vatandaşlar, lastik tamirhanelerinin önünde kuyruk oluşturdu.

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Tosya Metal Sanayi Sitesi'nde lastik tamir ustası olarak çalışan Fatif Demirci, "Şehirlerarası yük taşıyan ve yolcu taşıyan ticari araçlarda 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması bu gece itibari ile sona eriyor. Vatandaşlarımız araçlarındaki kış lastiklerinin değiştirmek için tamir dükkanlarından kuyruk oluşturmaya başladılar. Araç kuyruğu olunca stres ve sıkıntı oluyor. Araç sahibi arkadaşlarımızı üzücü bir olaya sebebiyet vermemek adına sakin ve sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Araç sahibi vatandaşlarımız 1 Nisan tarihinin yaklaşması ile birlikte lastik tamiri ve değişimi yapan ustalarımızın dükkanında soluğu aldı. Aşırı talep karşısında dükkanlarda araç kuyruğu oldu. Yaz lastiğini taktıran araçlar hem sürüş konforu hem de yakıttan tasarruf sağlamış olacak’’ dedi. (İHA)

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