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Araç sahiplerini ilgilendiren uygulama başladı! Otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira...

05.09.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi Seferberliği Projesi (EGEDES) 81 ilde hayata geçirildi. Plaka okuma sistemi ile araçların plakaları otomatik olarak okunacak ve tespit edilen araçlara 2 bin 815 TL ceza kesilecek.

Araç sahiplerini ilgilendiren uygulama başladı! Otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen EGEDES Projesi'nin tüm aşamalarının tamamlanarak 81 ilde hayata geçirildi.Otomatik plaka okuma sistemiyle tespit edilen araçlara para cezası verilecek.

ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil plaka tanıma sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES uygulaması, 43 ilin geçiş güzergahı “kilit kavşak” Kırıkkale’de de yapılmaya başladı.

Egzoz Emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar, sistem sayesinde birkaç saniyede tespit edildi.

egzos

2 BİN 815 TL CEZA

Egzoz muayenesi yaptırmayanlar ceza ödeyecek. Vatandaşların egzoz ölçümlerini tamamlamadan trafiğe çıkmaması gerektiği, egzoz ölçümü yaptırılmamış araçlar hakkında sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturulacağı ve 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası olarak 2 bin 815 TL ceza uygulanacağı bildirildi.

Projeye ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar, yaptığı açıklamada, EGEDES sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafiği aksatmadan birkaç saniyede tespit edildiğini söyledi.

"PLAKALARI OTOMATİK OLARAK OKUYOR"

Projenin 1 Eylül tarihi itibariyle 81 ilde uygulandığını anlatan Atar, "2020 yılından beri deneme ölçümleri yapılıyordu. Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ASELSAN arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde plaka okuma sistemi ile yoldan geçen araçların plakalarını otomatik olarak okuyor.

Sistem envanterden taramasını yapıyor. Egzoz emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının tespiti gerçekleşiyor. Bunun en büyük avantajı; daha çok daha seri bir şekilde denetim yapmak. Önceden araçlar durduruluyordu vatandaşlarımızın hem zamanı alınıyordu hem Trafik tıkanıyor malum Kırıkkale, 43 ilin kesişim noktası. Ciddi bir araç yoğunluğu var. Ciddi de bir emisyon hacmi var" dedi.

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çevre şehircilik bakanlığı egzos muayenesi
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