FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine zam geldi

Vergi ve harç oranlarında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararla birlikte pek çok kalemde fiyat değişiklikleri yaşandı. Vergi, ceza ve harçlara 1 Ocak itibarıyla yüzde 25,49 oranında zam gelecek. TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında geçerli muayene ücretlerine yapılacak zam tutarları da şekillendi. İşte detaylar...

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine zam geldi
Cansu Akalp

Resmi Gazete'de yayımlanan Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 25,49 olmasıyla birlikte TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında geçerli muayene ücretlerine yapılacak zam tutarı da belli oldu.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtlar yasal düzenlemeye göre belirli periyodik aralıklarda muayene olmak zorunda. 27 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'ye göre 2026 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu. Bu oran, yıllardır mevzuat gereği araç muayene ücretlerindeki artışı da doğrudan belirlemekte.

2025 yılındaki mevcut tarifenin 1 Ocak 2026 itibarıyla bu oranda zamlanacağı öğrenildi.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine zam geldi 1

İŞTE YENİ ZAMLI MUAYENE ÜCRETLERİ

Standart otomobiller için uygulanan 2 bin 620 TL'lik ücret, gelecek yıl 3 bin 288 TL 84 kuruş olacak.

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet
1.674,53 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork
3.288,84 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker
4.445,60 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altının 9 bin TL olacağı tarihi verdi!Gram altının 9 bin TL olacağı tarihi verdi!
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde ayında arttıHizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde ayında arttı

Anahtar Kelimeler:
vergi araç muayene cezası harç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.