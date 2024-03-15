Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıtta tabela değişti, benzin ve motorine zam geldi! (15 Mart 2024 Cuma günü benzin- motorin fiyatları)

Son dakika haberi...Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Akaryakıta zam haberi otomobil sahiplerini harekete geçirdi. Benzine, motorine (mazota) zam mı geliyor? sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. Geçtiğimiz haftalarda peş peşe indirim gelen akaryakıt fiyatlarında tabela değişti. Benzin ve motorine fiyatlarına çifte zam geldi. Artış sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne oldu?

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Brent 84 dolar civarında işlem görüyor. Petroldeki yükseliş devam ederken akaryakıt fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı.

Benzin grubunda gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruş zam geldi.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin İstanbul Avrupa yakasında 42,06 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41,96 TL; Ankara'da 42,78 TL ve İzmir'de 43,00 TL seviyesinde satışı gerçekleşiyor.

MOTORİNDE SON DURUM

Motorin fiyatları ise İstanbul Avrupa yakasında 41,83 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41,75 Ankara’da 42,63 TL ve İzmir’de 42,83 lira seviyesinde bulunuyor.





