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Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! MTV’de indirim yolda! İşte kulislerde konuşulan yeni oran…

29.11.2024 08:44
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Vergi artışları için yeniden değerleme oranının yüzde 44 civarında belirlenmesinin ardından gözler yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. MTV tutarlarındaki artış oranının enflasyona da negatif olarak yansıyacağı nedeniyle Erdoğan’ın indirim yapma yetkisini kullanarak müdahale etmesi bekleniyor. Müdahale gelmezse MTV tutarlarının ne kadar olacağı da ortaya çıktı. İşte detaylar…

Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! MTV’de indirim yolda! İşte kulislerde konuşulan yeni oran…

Araç sahiplerinin merakla beklediği haber kulislere yansımaya başladı. MTV oranındaki artışla ilgili müdahale gelebilir. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’nde cumhurbaşkanının indirim yapma yetkisi bulunuyor. Bu sebeple geçmişteki uygulamalar dikkate alınarak, kamuoyunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MTV’deki artış oranına müdahale etmesi bekleniyor.

Gelecek yıl için yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MTV’de yüzde 80’e kadar, emlak vergisinde ise sıfıra kadar indirme yetkisi bulunuyor. Bu konuda bir karar verilirse, sene sonuna kadar Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Aksi hâlde MTV’deki artış 2025 yılında yüzde 43,93 olarak uygulanacak.

İNDİRİM İÇİN İLK SİNYAL BAKAN ŞİMŞEK’TEN GELDİ!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Türkiye gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde olan bazı vergi ve harçların yeniden değerleme oranında değil, 2025 yılı enflasyon beklentisi olan yüzde 21 veya bu oranın biraz üzerinde artırılacağı şeklinde yorumlanıyor.

1

2023’TE İNDİRİM YAPILMIŞTI

Erdoğan son olarak yüzde 122,93 olarak belirlenen 2023 yılı yeniden değerleme oranının MTV için yüzde 61,5 olarak uygulanması konusunda yetkisini kullanmıştı. Erdoğan, 2024 yılı için belirlenen yüzde 58,46’lık yeniden değerleme oranında artırılan MTV için ise yetkisini kullanmamış ve MTV’de yüzde 58,46 oranında artışa gidilmişti.

2

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ DE DEĞİŞİYOR

Gelir vergisi dilimlerinin belirlenmesinde de yeniden değerleme oranı esas alınıyor. Yüzde 43,93’lük artış dikkate alındığında, 2025 yılında gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 158 bin lira olacak. Ancak, Cumhurbaşkanı’nın bu miktarı da yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Sendikaların bir süredir gelir vergisi dilimlerinin artırılması yönünde talepleri bulunuyor. AK Parti kurmayları geçtiğimiz günlerde vergi adaletinin sağlanması konusunda bir çalışma yapıldığını açıklamıştı.

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2025 MTV ÜCRETLERİ

2025 yılında geçerli olacak MTV zammı yeniden değerleme oranında indirim gelmezse şu şekilde olacak:

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 4835 TL

4-6 yaş - 3372 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 5313 TL

4-6 yaş - 3707 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 5803 TL

4-6 yaş - 4042 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 8421 TL

4-6 yaş - 6314 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 9267 TL

4-6 yaş - 10000 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 10112 TL

4-6 yaş - 7577 TL

1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 16.330 TL

4-6 yaş - 12801 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 17866 TL

4-6 yaş - 13956 TL

1801-2000 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 25792 TL

4-6 yaş - 19862 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 28142 TL

4-6 yaş - 21677 TL

2001 - 2500 cc

Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 38.695 TL

4-6 yaş - 28.091 TL

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 42.217 TL

4-6 yaş - 30.642 TL

2501 - 3000 cc

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 53.952 TL

4-6 yaş - 46.942 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

1-3 yaş - 58.864 TL

4-6 yaş - 51.203 TL

4001 cc ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 211.479 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan

1-3 yaş - 230.699 TL

**0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar**

7-11yaş - 1882 TL

12-15 yaş - 1420 TL

16 yaş ve üstü - 499 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 2068 TL

12-15 yaş- 1565 TL

16 yaş ve üstü - 551 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 2264 TL

12-15 yaş- 1709 TL

16 yaş ve üstü - 594 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 3661 TL

12-15 yaş - 2588 TL

16 yaş ve üstü - 993 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 4031 TL

12-15 yaş- 2838 TL

16 yaş ve üstü - 1085 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 4389 TL

12-15 yaş- 3098 TL

16 yaş ve üstü - 1184 TL
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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MTV indirim cumhurbaşkanı erdoğan Motorlu Taşıtlar Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025
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