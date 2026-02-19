FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yeni karar: Ehliyetsiz de olsa tazminat istenecek

Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi, araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir karar verdi. Aracını başkasına kullandıran, kaza nedeniyle kusurlu taraftan tazminat isteyebilir. Araç sahibinin ehliyetine el konulmuş olması da talebe engel değil.

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yeni karar: Ehliyetsiz de olsa tazminat istenecek
Cansu Çamcı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi, Denizli'de görülen bir dava nedeniyle önüne gelen dosyada, araç sahiplerine yönelik önemli bir karara imza attı. Mahkeme, ehliyetine el konulmuş olsa bile araç sahiplerinin kaza sonrası karşı taraftan tazminat isteyebileceğine dikkat çekti.

2025 yılında karara bağlanan dosyaya göre, Denizli'de ehliyetine el konulan bir sürücünün aracı trafik kazasına karıştı. Aracı, ehliyetine geçici el konulan kişinin eşi kullanıyordu.

KAZA SONRASI EHLİYETİNE EL KONULAN EŞ, MADDİ TAZMİNAT İSTEDİ!

Kaza sonrasında, ehliyetine el konulmuş olan eş, direksiyonda da olmamasına rağmen, araç sahibi olduğunu belirterek, karşı tarafa tazminat davası açtı, değer kaybı meydana gelmesi ve aracın tamir süresinde kullanılamaması nedeniyle maddi tazminat istedi.

Bilirkişi, kazada sürücünün kusuru olmadığına, karşı tarafın birinci derece hatalı olduğuna ilişkin rapor düzenledi.

Yerel mahkeme, ehliyeti olmadığı için aracını başkasına kullandıran kişinin tazminat talebini reddetti ve kararında "araç maliki olan davacının sürücü belgesine el konulduğu, taleplerinin belirsiz alacak davasına konu olamayacağı ve davacının kaza tarihini kapsayacak şekilde sürücü belgesine el konulmuş olup davacının sürücü belgesinin kaza tarihinde geçerli olmadığı" gerekçesine yer verdi. Yani, araç sahibinin ehliyetine el konulduğu için aracını başka birisine kullandırması nedeniyle tazminat talep hakkı olmadığı görüşüne vardı.

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay dan yeni karar: Ehliyetsiz de olsa tazminat istenecek 1

Dosya, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz edildi.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi dosya üzerinde inceleme yaptı ve davanın özünün, “değer kaybı ve araç mahrumiyeti zararı” olduğuna dikkat çeken yüksek mahkeme, “Araçta meydana gelen değer kaybı, aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibarıyla önceki kazaları araştırılarak ve niteliği ve etkisi göz önüne alınarak aracın ikinci el rayiç değeri ile yaşı, özellikleri, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alınarak kazadan sonraki tamir edilmiş halinin rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya göre hesaplanması gerekir.” görüşünü ortaya koydu.

Davacının belirsiz alacak talep etme hakkına sahip olduğunu da dikkat çeken Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi, kararında, “Araç mahrumiyet zararının ise aracın makul tamir süresi ile aynı vasıftaki aracın kiralanması için gerekli bedelin ne kadar olduğu belirlendikten sonra hesaplanması gerekir. Tüm bu hususlar özel ve teknik bilgiyi gerektiren konular olup davacının, alacağını dava açmadan önce belirleyebilme imkânı bulunmadığından belirsiz alacak davası açmakta hukuki yararı mevcuttur.” yorumuna da yer verdi.

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay dan yeni karar: Ehliyetsiz de olsa tazminat istenecek 2

EHLİYETSİZ ARAÇ SAHİPLİĞİ TAZMİNAT TALEBİNE ENGEL DEĞİL

Yüksek Mahkeme, davacının kaza anında aracın sürücüsü olmadığına dikkat çekerken, şu hususları kararına geçirdi:

“Kaza sırasında davacıya ait olan araç, dava dışı E. K. tarafından sevk ve idare edilmekte olup mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre de davacının aracının sürücü olan E.K.'nın kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Bu haliyle kaza sırasında aracı kullanan kişinin araç maliki olan davacı olmaması nedeniyle davacının sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması, uğranılan maddi zararın tazmininin talep edilmesine engel değildir."

ARAÇ SAHİBİ ALACAK DAVASI AÇABİLİR

Yargıtay "Şu durumda; İlk Derece Mahkemesince davacının belirsiz alacak davası açmakta hukuki yararının mevcut olduğu ve kaza sırasında araç sürücüsü konumunda olmayıp araç maliki olan davacının sürücü belgesinin geçici süreyle geri alınmış olmasının araçta meydana gelen zararın tazminini talep etmeye engel olmadığı gözetilerek ve zarar miktarı hesaplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. Açıklanan nedenle kararın sonucuna etkili olmamak üzere kanun yararına bozulması gerekmiştir.”

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aldığı hediye mesleği oldu: Yurt dışına gönderiyor!Aldığı hediye mesleği oldu: Yurt dışına gönderiyor!
Mesleği babasından öğrendi! 21 yaşındaki genç kız aldığı devlet desteğiyle işi büyüttüMesleği babasından öğrendi! 21 yaşındaki genç kız aldığı devlet desteğiyle işi büyüttü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay sahibinden Araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

'İçindeki suyun maliyeti 3 TL' Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış

'İçindeki suyun maliyeti 3 TL' Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.