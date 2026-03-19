Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Araç almak yalnızca aracı satın almakla bitmiyor, aracın yıl içinde düzenli giderleri de var. Bu durumun belirli bir araç sahibi grubunda yeni bir kararı beraberinde getirdiği öğrenildi. Akaryakıt fiyatları, trafik cezaları ve sigorta giderleri orta sınıf araç sahipleri için ciddi bir yüke dönüşürken yalnızca aracı yürütmek için yıllık maliyet 150 bin TL'yi aştı. Son dönemde pek çok aile bunu ciddi bir gider kalemi olarak görürken galericilerin de "Artık alandan çok satan var" dediği aktarıldı.

Hande Dağ

Henüz aracı olmayan pek çok kişi araç satın almak için fiyatları araştırırken bir yandan da aracın fiyatının dışında yıl içindeki düzenli giderleri düşündürmeye başladı. Bu nedenle otomobil artık yalnızca bir ulaşım aracı değil, ayrıca önemli bir gider kalemine de dönüştü. Bu sebeple de araç sahipleri arasında yeni bir kararın başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; 2026 itibarıyla ortalama bir aracın yıllık maliyeti 100 bin TL'den başlayıp 200 bin TL'nin üzerine çıkarken, özellikle orta gelir grubundaki vatandaşlar için bu ciddi bir mali yük haline geldi.

Uzmanların, maddi durumu yüksek olan kesimlerin bu maliyetleri tolere edebildiği, alt gelir grubunun ise araç sahibi olamadığı bir tabloda, en büyük baskıyı 'orta direk'in hissettiğini belirttiği aktarıldı.

Bir otomobilin yıllık maliyetine bakıldığında; 42 bin ile 65 bin TL arasında değişen yakıt gideri, 5 bin ile 15 bin TL arası MTV, 8 bin ile 20 bin TL arası trafik sigortası, 10 bin ile 30 bin TL arası kasko, 8 bin ile 20 bin TL arası bakım masrafı ve 12 bin ile 36 bin TL arası otopark ücretinin öne çıktığı kaydedildi. Bu kalemlere köprü ve otoyol ücretleri, lastik giderleri, temizlik masrafları ve artan trafik cezaları da eklendiğinde toplam faturanın pek çok araç sahibi için yıllık 150 bin TL'yi aştığı vurgulandı.

"İHTİYAÇ HALİNDEN KULLANIM" MODELİ

Artan maliyetlerin vatandaşın kararına da yansıdığı belirtilirken özellikle büyük şehirlerde pek çok vatandaşın aracını satılığa çıkardığı, ikinci araçların hızla elden çıkarıldığı aktarıldı. Araç sahipliği yerine 'ihtiyaç halinde kullanım' modelinin de öne çıktığı belirtildi. Bu çerçevede ise toplu taşıma, günlük araç kiralama ve dijital ulaşım alternatiflerinin daha çok tercih edilmeye başlandığı kaydedildi. Sosyal medyada benzer kararlar alan vatandaşların paylaşımlarının çoğaldığının görüldüğü aktarıldı.

Diğer yandan paylaşımlı yolculuk uygulamalarında artışın da dikkat çektiği vurgulanırken kısa mesafelerde ise özellikle scooter ve bisiklet kullanımının yaygınlaştığı işaret edildi. Ayrıca artan maliyetler nedeniyle pek çok kişinin otomobilden motosiklete yöneldiği belirtildi.

"DURUM TAMAMEN TERSİNE DÖNDÜ! YENİ ARAÇTAN ÇOK ARABASINI SATAN VAR"

Beylikdüzü'nde galericilik yapan Şeyhmus Nalkıran'ın ikinci el satışında gözle görülür bir değişiklik yaşandığı belirtip "Eskiden insanlar galerimize gelirdi, yeni araç alacak bütçe ve plan peşindeydi, fakat artık durum tamamen tersine döndü. Çoğu kişi yeni araç almak yerine ellerindeki arabayı satmayı düşünüyor. Yakıt, trafik sigortası, kasko, MTV, otopark, köprü ve otoyol geçişleri derken yıllık masraflar 150 bin TL'yi buluyor. Özellikle orta gelirli müşteriler için bu yük dayanılmaz hale gelmiş. Gördüğüm kadarıyla talep tamamen ikinci el araç satışına kaymış, yeni araç almak neredeyse ikinci plana düşmüş durumda. İnsanlar, günlük kiralama, toplu taşıma ve paylaşımlı ulaşım gibi alternatifleri kullanmayı daha mantıklı buluyor. Orta sınıf için bu artık bir tercih değil, çoğu zaman zorunluluk gibi görünüyor. Kısacası, yeni araçtan çok arabasını satan var diyebilirim" dediği aktarıldı.

