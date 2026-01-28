FİNANS

Aralarında Airbnb de var! 10 seyahat sitesine erişim engeli için dava

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), aralarında Airbnb’nin de yer aldığı çok sayıda yurt dışı merkezli çevrim içi platform hakkında hukuki süreç başlattı. TÜRSAB, mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle bu sitelere erişimin engellenmesi talebiyle dava açtı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) bazı seyahat portallarına dava açmasına ilişkin "Çözüm hukuki çerçeveyi doğru kurmak, rekabeti korumak ve sistemi düzenlemektir." değerlendirmesinde bulundu.

İşler, yazılı açıklamasında TÜRSAB'ın 10 yabancı seyahat portalına erişim engeli talebiyle dava açtığını belirtti.

Davada adı geçen ve geçmeyen portallarda Türkiye'nin otelleri, kıyıları, şehirleri ve markalarının milyonlarca potansiyel misafire aynı anda ulaştığına dikkati çeken İşler, "Bu gerçeklik göz ardı edilerek atılacak her adım, iyi niyetli olsa dahi, ülke turizmine orta ve uzun vadede zarar verir. TÜRSAB bu konuda bir sorun görmüş olabilir, haklı da olabilirler. Bize göre çözüm bunlara erişimi yasaklamak değildir. Çözüm hukuki çerçeveyi doğru kurmak, rekabeti korumak ve sistemi düzenlemektir." ifadelerini kullandı.

"DİJİTALLEŞMEYİ DURDURMAK MÜMKÜN DEĞİL"

İşler, dijitalleşmeyi mahkeme kararlarıyla durdurmanın bugünün dünyasında mümkün olmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım, kısa vadede bir rahatlama hissi yaratsa da otelciye, seyahat acentasına, kamuya ve ülke ekonomisine kalıcı bir fayda sağlamaz. Geçmişte yaşanan örnekler bunun açık göstergesidir. Asıl çözüm küresel platformları kapatmak değil, Türkiye merkezli güçlü dijital platformların doğmasına öncülük etmektir. Bu da ancak açık piyasa, adil rekabet ve doğru hukuki düzenlemeyle mümkündür. Dijital platformlar ve yapay zeka tehdit değil, doğru yönetildiğinde büyük bir fırsattır."

Erişim engeli talep edilen seyahat siteleri şu şekilde:

AIRBNB
EXPEDIA
GETYOURGUIDE
VIATOR
ISANGO
TOURSBYLOCALS
AGODA
TRIP.COM
HOTELS.COM
MUSEMENT

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

