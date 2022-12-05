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Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? Yüzde 25 detayı önemli: İşte kira artış oranı hesaplama yöntemi

05.12.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayı kira artış oranı kiracıların ve ev sahiplerinin gündeminde yer aldı. Enflayon rakamları, asgari ücret, memur ve emekli zammının beklenmesiyle yeni yılda kira artış oranlarının ne kadar olacağı da düşündürmeye başladı. Peki aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? Yüzde 25 detayı önemli: İşte kira artış oranı hesaplama yöntemi...

Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? Yüzde 25 detayı önemli: İşte kira artış oranı hesaplama yöntemi

Kira artış oranı hesaplanıyor. TÜİK bugün kasım ayı enflasyon oranını açıklayacak. Böylece beş aylık enflasyon oranı belli olacak ve geriye, ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamları kalacak. Bununla birlikte kira artış oranının da ne kadar olacağı, gündemdeki konulardan biri aldı. Bu noktada yüzde 25 detayı önemli! Peki aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? İşte kira artış oranı hesaplama yöntemi...

Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? Yüzde 25 detayı önemli: İşte kira artış oranı hesaplama yöntemi

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kira zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" ifadelerini kullandı.

Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? Yüzde 25 detayı önemli: İşte kira artış oranı hesaplama yöntemi

Yeni kira düzenlemesine ilişkin hem kiracıları hem ev sahiplerini ilgilendiren önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ şöyle konuştu: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu’na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu’na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur"

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

3 bin TL kira veren biri yüzde 25'lik artış ile yeni dönemde 750 TL daha fazla kira vermeye başlar. Bu da 3 bin 750 TL'ye denk gelir. Yıllık kira bedeli ise 45 bin TL olur.

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

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Enflasyon Kiracı Kira ev sahibi

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